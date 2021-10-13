Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri 2021: Sağlık Ocağı Saat Kaçta Açılıyor? Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri Nedir?

Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri 2021



Sağlık Ocağı Hafta Sonu Açık Mı?



Sağlık Ocağı Saat Kaçta Açılıyor, Saat Kaçta Kapanıyor?



, hastalık ve ilaç yazdırma nedeniyle ziyaret edecek vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hastalık ve tıbbi tanıların konulmasında ilk adres olarak bilinen sağlık ocakları her vatandaşın ikamet yerine yakın olarak konumlanıyor. Devlet tarafından görevlendirilen mahalle, köy ve ilçelerdeki sağlık ocaklarının çalışma saatleri sürekli araştırılıyor. PekiSağlık ocakları tüm Türkiye’de 08.00’de açılıyor ve 12.30 7 13.30 saatlerinde öğle molasına giriyor. Sağlık ocakları yurt genelinde 17.00’de kapanıyor.Sağlık ocakları tüm Türkiye’de Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Koronavirüs sürecinde çalışma saatleri değişim gösterse de şuan için güncel bilgiler bu şekildedir.Hafta içi 08:00- 17:00 saatlerinde açıktır.Öğle arası: 12:30- 13:30 saatlerindedir.Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.son bilgilere göre bu şekilde güncellenmiştir.