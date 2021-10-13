  • USD: 8,90 - 8,91
  • EURO: 10,28 - 10,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri 2021: Sağlık Ocağı Saat Kaçta Açılıyor? Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri Nedir?

Sağlık ocağı çalışma saatleri 2021 tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık sorunları ve ilaç yazdırmak için sık sık ziyaret edilen sağlık ocağı çalışma saatleri sürekli araştırılıyor. Peki Sağlık Ocağı Saat Kaçta Açılıyor? Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri Nedir?

Ekleme: 13.10.2021 - 09:18 Güncelleme: 13.10.2021 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri 2021: Sağlık Ocağı Saat Kaçta Açılıyor? Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri Nedir?
Sağlık ocağı çalışma saatleri 2021, hastalık ve ilaç yazdırma nedeniyle ziyaret edecek vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hastalık ve tıbbi tanıların konulmasında ilk adres olarak bilinen sağlık ocakları her vatandaşın ikamet yerine yakın olarak konumlanıyor. Devlet tarafından görevlendirilen mahalle, köy ve ilçelerdeki sağlık ocaklarının çalışma saatleri sürekli araştırılıyor. Peki Sağlık ocağı çalışma saatleri 2021 kaç? Sağlık Ocağı Saat Kaçta Açılıyor?

Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri 2021


Sağlık ocakları tüm Türkiye’de 08.00’de açılıyor ve 12.30 7 13.30 saatlerinde öğle molasına giriyor. Sağlık ocakları yurt genelinde 17.00’de kapanıyor.

Sağlık ocağı çalışma saatleri 2021

Sağlık Ocağı Hafta Sonu Açık Mı?


Sağlık ocakları tüm Türkiye’de Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Koronavirüs sürecinde çalışma saatleri değişim gösterse de şuan için güncel bilgiler bu şekildedir.

Sağlık Ocağı Saat Kaçta Açılıyor, Saat Kaçta Kapanıyor?


Hafta içi 08:00- 17:00 saatlerinde açıktır.
Öğle arası: 12:30- 13:30 saatlerindedir.
Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Sağlık ocağı çalışma saatleri 2021

Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri 2021 son bilgilere göre bu şekilde güncellenmiştir.
Ankara'da Mansur Yavaş öfkesi! Asfalta milyonlar gitti yollar delik deşik
Hakan Bayrakçı’dan CHP’ye sert eleştiriler
Çalışmak için 1 milyon kişiye ihtiyaç var! Maaşlar 7 bin TL'den başlıyor!
AİHM cinsel istismar davasını reddetti: Vatikan'ın egemen dokunulmazlığı var
Döviz bürolarında yeni dönem: Türkiye'de dört faaliyet bölgesi belirlendi
Bakan Koca uyardı: Aşı yaptırmamış gençlerin hastalar içindeki oranı artıyor
Sinyali Başkan Erdoğan verdi! Suriye'nin kuzeyine yeni hat!
İstanbul'da metrobüslerin tavanlarından su akıyor! CHP'li İBB'nin utanç görüntüleri....
CHP'li Tanal'ın 'Silopi'de spor alanı yok' yalanına Bakan Kasapoğlu'ndan fotoğraflı yanıt
Türkiye Gençlik Vakfı’ndan İsmail Saymaz'a yalanlama: Bu kumpasın bir parçası olduğunu ispatlamıştır
CHP'li Belediye Başkanı kendisine tepki gösteren vatandaşla tartıştı: Böyle bir konuşmaya müsaade etmem
Millet İttifakı'nın parlamenter sistem çelişkisi! CHP'li vekil İlhan Kesici ve parlamenter sistemi yıllar önce bu sözlerle anlatmış
Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'Türkiye'de gerilimi CHP arttırıyor'
İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu: HDP'yi seçimi etkileyecek bir siyasi aktör olarak görmüyorum
Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında skandala imza attı: Demirtaş'a özgürlük istedi, PKK demeden terörü kınadı
27 saatlik işgal belgelendi! İşte mahkemenin TÜGVA kararı
Paşinyan Putin'e koştu: Bütün konuları onunla ele alacağım
Fransa'da hükümet ile psikoposlar arasında 'istismar' gerilimi: O psikopos bakanlığa çağrıldı!
Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazayla ilgili korkunç iddia
TÜGVA mesnetsiz iddialara tek tek cevap verdi! Yalan haberlere karşı basın açıklaması yapıldı
Nemrut'un 48 yıllık gönüllü bekçisi: Her gün 20 kilometre gidiyor

Nemrut'un 48 yıllık gönüllü bekçisi: Her gün 20 kilometre gidiyor

Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 48 kent için sağanak uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 48 kent için sağanak uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Çiftlik küle döndü! Alevler geceyi aydınlattı

Çiftlik küle döndü! Alevler geceyi aydınlattı

Eski Pentagon yetkilisinden tarihi itiraf! ABD, Çin'e karşı siber savaşı kaybetti

Eski Pentagon yetkilisinden tarihi itiraf! ABD, Çin'e karşı siber savaşı kaybetti

Türkiye ve Yunanistan için kritik deprem uyarısı!

Türkiye ve Yunanistan için kritik deprem uyarısı!

Tarihe dikkat! 'İkisi bir arada öldürücü olabiliyor'

Tarihe dikkat! 'İkisi bir arada öldürücü olabiliyor'