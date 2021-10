Otomobilde ekim ayı kampanyaları belli oldu: Sıfır faiz 15 bin TL indirim var

Otomobil sahibi olmak isteyenlerin merakla beklediği ekim ayı sıfır araç kampanyaları belli oldu.Sıfır araba markaları düşen satış rakamlarını arttırmak amacı ile belirli modellerine düşük faizli taşıt kredisi desteği sağlamaya başladı.Çeşitli vade seçeneklerinin yanı sıra çok sayıda marka belli modellerinde fiyat indirimine de gitti. İşte marka marka ekim ayı sıfır araç kampanyaları..Dacia, sıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir kampanya başlattığını duyurdu.Dacia Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 otomobilin perakende satın alımında uygulanan 246.900 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Kampanyada, 206.900 TL peşinat, 40.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile aylık ödeme 3.378 TL'dir.Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerlidir. Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Faiz oranı ve maliyet oranları, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişmektedir.Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2'nin ortalama CO2 salımı 145 gkm; ortalama yakıt tüketimi 6,4 lt100km'dir.Temsili model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 31.10.2021 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS'in, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkı saklıdır.ÖTV matrah oranlarındaki değişimin de yeterli olmadığı fiyat indirimi için en sevilen otomobil markalarından biri olan FİAT kolları sıvadı.Ekim ayı kampanyası kapsamında Fiat Egea modeli almak isteyen vatandaşlara 50.000 TL'ye 12 ay %1.29 faiz oranlı kredi desteği uygulanacak. Aynı zamanda bütün Fiat Egea modellerinde %50 ÖTV indirimi de geçerli durumda. Bu fırsatlarla birlikte Fiat Egea sahibi olabilirsiniz.Öte yandan Fiat'ın sevilen aile araçlarından biri olan Panda modellerinde de kampanya bulunuyor. Kampanyaya göre Ekim ayında Fiat Panda'ya özel 4.000 TL indirim sağlanıyor. Fiat 500 ve Fiat 500L modellerinde ise 10.000 TL'ye varan indirimlerle araç sahibi olmak isteyenlere avantaj yaratılıyor.Fiat tarafından başlatılan bir diğer Ekim kampanyası ise servise gidiş dönüşlerde uygulanacak. Kampanyaya göre servise gidiş-dönüş 20 km mesafedeki aracınızı 99 TL bedelle yerinde dezenfekte ettirebilirsiniz. Aracınız 20km'den fazla mesafede ise kilometre başına 4 TL ekstra ücret uygulanmaktadır.Ayrıca Fiat yetkili servislerinde 3 yıl ve üstündeki şahıs müşterilerine araçlarının periyodik bakım işlemlerinde %20 işçilik indirimi ve %15 yedek parça indirimi sağlanıyor. Fiat Ekim ayı kampanyası kapsamında servis işlemlerinde Yapı Kredi World'e özel 8 taksit ve ücretsiz dezenfeksiyon da sunulan hizmetler arasında yer alıyor.Opel tarafından yapılan kampanya açıklamasına göre 2021 model Opel Corsa sıfır kilometre otomobil satın almak isteyen müşterilere fiyat avantajı sağlanıyor. Bu otomobil 189.900 TL'den satışa çıkarıldı. Firmanın yaptığı kampanya açıklamasına göre bu kampanya şartları yalnızca stoklarla sınırlı olacak.Opel'in çok tercih edilen araçlarından birisi olan Grandland X için da kampanya yapılıyor. Buna göre bu araçların fiyatları 379.900 TL'den başlıyor. Bu imkanı değerlendirmek isteyenlere bir hatırlatma yapan Opel, kampanyanın stoklarla sınırlı olacağını bildirdi.Opel'in kampanya kapsamına soktuğu bir diğer otomobili Opel Yeni Mokka oldu. 2021 model Opel Yeni Mokka 369.900 TL'den satışa çıkarıldı. Bu fiyat avantajı Ekim ayı boyunca devam edecek. Firma tarafından yapılan bilgilendirmeye göre bu imkan da stoklarla sınırlı olacak.Opel tarafından yapılan kampanya açıklamasına göre Opel Crossland model araç 239.900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Sınırlı stoklarla satılacak olan bu araçlar için Ekim ayı boyunca yoğun bir talep gösterilmesi bekleniyor.Opel tarafından yapılan kampanya açıklamasına göre 2021 model Opel Insignia 490.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı. Bu araçlar için aynı zamanda faizsiz kredi de verilecek. Bu kapsamda müşteriler 75 Bin TL krediyi 12 ay vadeli ve faizsiz olarak kullanabilecekler.Ford Ekim kampanyası ile hem fiyatlara indirim yapıldı hem de 0.49 faiz oranı ile taşıt kredisi desteği sağlanacağı ilan edildi.Ford resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Ecosport, Yeni Ford Kuga ve Yeni Ford Puma (Style hariç) modeller için yüzde 0.49 faiz oranı ile 100 bin liraya kadar 12 ay vadeli kredi desteği sağlanacağı ilan edildi. 0.49 araç kredisi hesaplama sadece bu modeller için 12 aya kadar vadeli olan kredi talepleri için geçerli olacak.Arabasını değiştirmek ve Ekim ayına yepyeni bir sıfır araçlar başlangıç yapmak isteyen kişilere Toyota Ekim ayı kampanyası ile düşük faiz desteği sunuldu.Aracını yenilemek isteyen kişiler için başlatılan kampanya kapsamında 75 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 0,69 faiz oranı ile destek sağlanacak.Söz konusu kampanya sadece Toyota Proace City modeli için Toyota Plazalardan alınan belirtilen model araç için geçerli olacak. Yeni Toyota Proace City 1.5 D 100 HP Dream donanım paketi fiyatı ile en düşük satış fiyatı 221 bin 250 TL olarak uygulanırken en yüksek satış fiyatı ise 1.5 D 130 HP Passion X-Pack AT donanım paketi için talep edillen 283 bin 900 TL oldu.Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, markanın ‘Ekim Kampanyası' kapsamında, Peugeot SUV 2008'e 60 bin lira için 12 ay sıfır faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor.“Black Pack” seçeneğiyle dikkati çeken yeni Peugeot SUV 3008 ile yeni Peugeot SUV 5008‘e 90 bin lira için 12 ay sıfır faizli kredi avantajı sağlanıyor.Peugeot 508, 90 bin lira için 12 ay sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor. Peugeot'un Hatchback modeli 208 ise ekim ayına özel fiyatıyla satışta. Peugeot Rifter 80 bin lira için 15 ay sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.Boxer, Expert, Expert Traveller ve Partner Van modelleri ise 100 bin lira için 15 ay yüzde 0,99 veya 50 bin lira için 12 ay sıfır faiz seçenekleriyle satışa sunuluyor.C5 Aircross SUV için nakit alımlarda 15 bin TL'ye varan indirimle 411 bin TL fiyat biçen marka, Citroen C3 için de yeni bir kampanya yaptı. 60.000 TL, 12 ay vade 0.99 faiz kampanyasında fiyatlar 181.800 TL'ye çekildi ve dip yaptı.Citroen'den yapılan açıklamada “Citroen C4 ise 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını beklerken, kredi kampanyasının geçerli olduğu donanım versiyonlarında 55 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor” denildi.Citroen C3 Aircross SUV almak isterseniz 55.000 TL 12 ay vadeli 0.99 kredi kampanyasından yararlanabilirsiniz. Ayrıca yeni C3 Aircross SUV'un fiyatı da 248.000 TL'ye çekildi.Citroen Berlingo Kombi, 40.000 TL 12 ay vade ve sıfır faizli kampanyası sürüyor. Yeni Berlingo Kombi'yi peşin alırsanız 223.000 TL'ye satıyor.KIA, devreye aldığı ekim ayı kampanyasıyla sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekmek istiyor. Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor'un markası KIA, kullanıcılara sonbahar kampanyalarıyla desteklemek istiyor.Kampanya kapsamında Sportage, Stonic, Rio ve Picanto modelleri uygun faiz fırsatları ile yeni bir Kia sahibi olmak isteyenleri bekliyor. Kia'nın performans, konfor ve yakıt tasarrufunu bir arada sunan C sınıfının iddialı SUV modeli Sportage, dizel otomatik ve sınırlı sayıda üretilen Black Edition versiyonuyla birlikte iddiasını artırıyor.Dizel otomatik Sportage ve baştan sona siyah detayların hakim olduğu Black Edition versiyonları ekim ayı sonuna kadar 150 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0,99 faiz fırsatıyla Kia yetkili satıcılarında SUV severleri bekliyor.KIA ekim kampanyasından detaylar Kia'nın B SUV segmentinde ikonik tasarımıyla dikkat çeken, Reddot ve iF gibi pek çok tasarım ödülünün sahibi olan modeli Stonic ile sportif ve ikonik dış tasarımı, benzersiz karakteriyle A segmentinin iddialı oyuncusu Picanto 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile satışa sunuluyor. Şehrin renkli yüzü, sınıfının en ferah kabini ve yüksek bagaj kapasitesine sahip modeli Rio da 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile yeni sahiplerini bekliyor.Suzuki'den yapılan açıklamaya göre, Suzuki ekim ayında devreye aldığı ön satış uygulamasıyla ülkemizde 4x4 veya 4x2 çekiş seçenekleriyle sunduğu, standart sunulan güvenlik özellikleriyle segmentinde ön plana çıkan, Vitara Hibrit modeli için ön satış uygulamasını devreye aldı.Bu kapsamda Vitara Hibrit için ön sipariş talebinde bulunanlar, ekim ayı sonunda araçlarını yurt genelindeki Suzuki bayilerinden teslim alabiliyorlar. Üstelik Suzuki, ön satış uygulaması boyunca Vitara Hibrit'i sabit fiyat garantisiyle birlikte sunuyor. Suzuki Vitara Hibrit, 354 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor.1.4 litre, 129 PS ve 235 Nm tork üreten Boosterjet direkt enjeksiyonlu turbo motoru ise Vitara Hibrit'in tork yüklü sürüş karakterini zenginleştiriyor. 4x2 çekişli Vitara Hibrit, WLTP verilerine göre 100 km'de 5.7 litrelik ortalama yakıt tüketimi değeriyle dikkat çekerken, Vitara Hibrit 4x4 ise 100 km'de ortalama 6.2 litrelik yakıt tüketimiyle öne çıkıyor. Yeni nesil dört tekerlekten çekiş teknolojisi ALLGRIP ile kullanıcılara şehirde konforu, arazide ise heyecanı aynı anda sunabiliyor.Yetenekli SUV Vitara Hibrit, donanım ve güvenlik özellikleri sayesinde hem şehir içinde hem de uzun seyahatlerde verimli ve konforlu yolculuklara olanak tanıyor. 9” multimedya cihazı, 4,2” renkli LCD bilgi ekranı, panoramik sunroof ve otomatik klima gibi özellikleriyle kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına yanıt veren Vitara Hibrit, ileri güvenlik özellikleriyle de öne çıkıyor. Suzuki Vitara Hibrit'in güvenlik özellikleri arasında; Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA); Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (TSR), Şerit Takip İhlal ve Uyarı Sistemi ve Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) yer alıyor.