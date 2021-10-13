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Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Yönetmeni Osman Gökçek Sürmanşet programında önemli açıklamalarda bulunuyor

Ekleme: 13.10.2021 - 00:14 Güncelleme: 13.10.2021 - 00:34 / Editör: Ozge Selin
Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Beyaz TV Genel Yayın Yönetmeni Osman Gökçek Sürmanşet programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Osman Gökçek Nihal Yalçın'ın ödül töreninde yaptığı o konuşma hakkında değerlendirmelerde bulunuyor.
Osman Gökçek Pervin Buldan'ın Nihal Yalçın'a sahip çıkan konuşması ile ilgili şu ifadelere yer verdi: ' Dağa kaçırıp tecavüz ettiğiniz genç kızlara da sahip çıkıyor musunuz? Kadınlara sahip çıktığınızı söylüyorsunuz dağa kaçırdığınız kızlar ne olacak? Sürekli olarak toplumu geren bir CHP ve sanatçi kitlesi var"

Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
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