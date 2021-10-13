Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Yönetmeni Osman Gökçek Sürmanşet programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.Osman Gökçek Nihal Yalçın'ın ödül töreninde yaptığı o konuşma hakkında değerlendirmelerde bulunuyor.Osman Gökçek Pervin Buldan'ın Nihal Yalçın'a sahip çıkan konuşması ile ilgili şu ifadelere yer verdi: ' Dağa kaçırıp tecavüz ettiğiniz genç kızlara da sahip çıkıyor musunuz? Kadınlara sahip çıktığınızı söylüyorsunuz dağa kaçırdığınız kızlar ne olacak? Sürekli olarak toplumu geren bir CHP ve sanatçi kitlesi var"