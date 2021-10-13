Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'Türkiye'de gerilimi CHP arttırıyor'

'Gerilimlerin temel merkezinde CHP ve HDP var'Gökçek açıklamalarında CHP ve HDP'nin gerilimlerin merkezi olduğunu söyledi, 'Mesela 3. köprü yapılmasın, 3. havalimanı yapılmasın bunlar için eylemler yaptılar. Bunlar Türkiye'de gerilime yol açtı. 15 Temmuz'da TBMM bombalandı Kılıçdaroğlu dedi ki bu kontrollü bir darbedir. Bu Türkiye'yi gerilime götürecek bir söz değil miydi? Bir yurt yalanı ortaya çıkarttılar. Yurt yok Türkiye'de dediler. Eylem yaptırmaya kalktılar. Eylemcilerin çoğunun öğrenci olmadığı ortaya çıktı. Antalya'da çıkan yangınlarda ne kadar provokatör varsa oraya yığıp devleti suçlamaya kalktılar. Oradan bir kıvılcım çıkartmaya çalıştılar. DHKP-C'lilerin cenazelerine katıldılar. ''İşte CHP'lilerin koruduğu DHKP-C'liler'Gökçek, 'Aziz Güler PYD saflarında savaşırken ölen teröristtir. Bunun cenazesine gidenler kimler Sezgin Tanrıkulu ve Gamze Akkul İlgezdi. PYD ile kol kola cenazelerine gidenler Cumhuriyer Halk Parti'liler. Şimdi Türkiye'de bir gerilim olabilirmiş bunu da Sayın Cumhurbaşkanı yapacakmış. Kol kola terörislerle cenazelerine giden sizsiniz. Bu ülkeyi geren de sizsiniz. Bunu tüm vatandaşlarımızın görmesi lazım' diye konuştu.'Osman Kavala CIA Ajanı ile telefonda 93 saat ne konuştu?'Gökçek Osman Kavala konuşmasında Osman Kavala davasına da değindi, 'Osman Kavala'nın CIA Ajanı ile telefonda 93 saat boyunca ne konuşmuştur. Ben bunu merak ediyorum. Osman Kavala'nın suçsuz olduğuna inanmıyorum. Suçsuz ise adalet bunu ortaya çıkarır. Biden geldiğinde,Alman Cumhurbaşkanı geldiğinde Osman Kavala ile görüşüyordu. Neden bu kişiler Osman Kavala ile görüyor. Bir vatandaş olarak bunu merak ediyorum.''Kürt vatandaşlarımıza en büyük zulmü CHP yapmıştır'Gökçek, Bugün Türkiye'de kürt sorunu varsa bunu CHP yapmıştır. En büyük zulmü onlara CHP yapmıştı. 21 haz 1934 resmi gazetesinde yayınlanan kanunda Türk ırkından olup istediğiniz yerde yaşabilirsiniz bununla ilgili serbestlik var diyor. Bunu kanun olarak koymuşlar. Ben PKK'nın barışçıl olduğuna ne kadar inanmıyorsam CHP'de kürtlere olan bakış açısını değiştirmez. O dönemde CHP türk ırkını tespit etmek ve diğer ırklardan ayırabilmek için kafatası ölçümü yapmıştır' dedi.'Nihal Yalçın törene siyasi propaganda yapmaya gelmiş'Osman Gökçek Nihal Yalçın'ın ödül töreninde yaptığı o konuşma hakkında değerlendirmelerde bulundu.Osman Gökçek Pervin Buldan'ın Nihal Yalçın'a sahip çıkan konuşması ile ilgili şu ifadelere yer verdi: ' Dağa kaçırıp tecavüz ettiğiniz genç kızlara da sahip çıkıyor musunuz? Kadınlara sahip çıktığınızı söylüyorsunuz dağa kaçırdığınız kızlar ne olacak? Sürekli olarak toplumu geren bir CHP ve sanatçi kitlesi var'Makam aracı üzerinde tepinen Boğaziçililere destek veren CHP'ye Osman Gökçek'ten sert tepki'CHP'liler rektörün aracına çıkan öğrencilere destek verdi. Bu mantığa göre sizde birine kızdığında aracının üzerine çıkın tepinin. Kimse de size bir şey demesin. Böyle bir mantık var mı? Biz de öğrenci olduk. Rektöre kızdık hadi arabasının üstünde tepinelim diye bir şey yok. '