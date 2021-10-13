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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'Siyasi cinayet' söylemlerine yanıt: Sorumsuz bir açıklama

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" açıklamasını değerlendirdi. Açıklamayı 'sorumsuz' bulduğunu ifade eden İnce, "Ayaküstü, sokaklarda bu işlerin konuşulması taraftarı değilim" dedi.

Ekleme: 13.10.2021 - 22:08 Güncelleme: 13.10.2021 - 22:23 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'Siyasi cinayet' söylemlerine yanıt: Sorumsuz bir açıklama
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CNN Türk ekranlarında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Eğer iş belli grupların ellerine silah alıp, belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Siyasi cinayetler... Böyle kaygılarım var" şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.

'KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ SORUMSUZ'
Kılıçdaroğlu'nun sözlerini sorumsuz bulduğunu belirten İnce, "Böyle ayaküstü, sokaklarda, televizyonlarda bu işlerin konuşulması taraftarı değilim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde kendisine suikast yapılacağı yönünde uyarı aldığını anlatan İnce, bunu siyasi bir kampanyaya dönüştürmediğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Çünkü ben Cumhurbaşkanı adayıyken bir ilde miting yaptım. Başka bir ile gittim. O ilin Emniyet Müdür yardımcısı bana "suikast yapılacağını" söyledi. Mitingi iptal etmemi istedi. Ben de o anda rahmetli Ecevit'i düşündüm. Ecevit suikast iddiasıyla ilgili mitingi yapacağım deyip eşiyle gitmişti ve bir milyon insan gitmişti. Ben de kısa bir miting yaptım.

Bu tür olaylar olur. O olayı siyasi kampanya olarak kullanmadım. Birkaç sene sonra söyledim bunu. Bunları devlet adamlığı ile bağdaştırmıyorum. Doğru bulmuyorum bunu. Ben Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimde çok iyi korunduğumu düşünüyorum."
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