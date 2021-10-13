Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Telekom'dan ortak proje! Öğrencilere 10 bin tablet dağıtılacak
Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Telekom ortak bir proje daha gerçekleştiriyor. Buna göre Türk Telekom tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edilen 10 bin tablet, bakanlık tarafından belirlenen okullar aracılığıyla maddi imkânları kısıtlı öğrencilere dağıtılacak.
Türk Telekom açıklamasına göre, Türk Telekom, öğrencilere destek olmak amacıyla Milli Eğitim
Bakanlığı'na 10 bin adet tablet bağışladı.
İLK, ORTA VE LİSE DÜZEYİNDE MADDİ İMKANI OLMAYAN ÖĞRENCİLERE
DAĞITILACAK
Türk Telekom tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilen tabletler, okullar aracılığıyla
sosyo-ekonomik imkânları yeterli olmayan öğrencilere dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından okullara gönderilen tabletler, ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim gören maddi
yönden imkânları kısıtlı öğrencilere teslim edilmeye başlandı.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER: TÜRK TELEKOM'A TEŞEKKÜR EDİYORUM
Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "6 Eylül itibarıyla
başlattığımız yüz yüze eğitim sürecinde, karantina nedeniyle okula 10 gün ara
veren öğrencilerimize canlı derslerle uzaktan eğitim veriyoruz. Bu süreçte ihtiyacı
olan öğrencilerimize ücretsiz tablet desteği sağlıyoruz. Türk Telekom tarafından
bağışlanan 10 bin tableti de bu kapsamda çocuklarımıza ulaştıracağız. Türk
Telekom'a eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim." yorumunda
bulundu.
İNSAN MERKEZLİ PROJELER
Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal ise Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden
bir teknoloji şirketi olarak, var oldukları her alanda, dokundukları herkesi değerli hissettirme
misyonuyla insanı merkeze alan projeler ürettiklerini belirtti.
Ülkenin dört yanında sundukları hizmetler ve toplumun her kesimini kucaklayan kurumsal
sosyal sorumluluk projeleriyle tüm kesimlerin bilgiye erişiminde fırsat eşitliğine katkı
sağladıklarını aktaran Önal, Türk Telekom olarak, Türkiye'nin dijitalleştirmesi konusunda
öncelikli alanlardan bir tanesinin de eğitim olduğunu dile getirdi.
"TÜRKİYE'NİN DİJİTAL AYAK İZİNİ DAHA DA ARTTIRACAK"
2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, daha önce de pek çok projede iş birliği
yaptıkları Milli Eğitim Bakanlığı'na 10 bin adet tablet bağışlama kararı aldıklarını belirten Önal,
"Böylelikle maddi durumu yetersiz olan öğrencilerimizin de derslerini teknolojiye
uygun şekilde takip ederek, ödev ve araştırmalarını rahatça yapmaları mümkün
olacak. Türkiye'nin dijital ayak izini daha da arttıracak bu anlamlı ve değerli
projeyi gerçekleştirme fırsatı sunan başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut
Ö er olmak ü ere emeği geçen tüm bakanl k çal şanlar na da teşekkürlerimi
Özer olmak üzere, emeği geçen tüm bakanlık çalışanlarına da teşekkürlerimi
sunuyorum." ifadelerini kullandı.