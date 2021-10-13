Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Telekom'dan ortak proje! Öğrencilere 10 bin tablet dağıtılacak

Türk Telekom açıklamasına göre, Türk Telekom, öğrencilere destek olmak amacıyla Milli EğitimBakanlığı'na 10 bin adet tablet bağışladı.İLK, ORTA VE LİSE DÜZEYİNDE MADDİ İMKANI OLMAYAN ÖĞRENCİLEREDAĞITILACAKTürk Telekom tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilen tabletler, okullar aracılığıylasosyo-ekonomik imkânları yeterli olmayan öğrencilere dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanlığıtarafından okullara gönderilen tabletler, ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim gören maddiyönden imkânları kısıtlı öğrencilere teslim edilmeye başlandı.MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER: TÜRK TELEKOM'A TEŞEKKÜR EDİYORUMAçıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "6 Eylül itibarıylabaşlattığımız yüz yüze eğitim sürecinde, karantina nedeniyle okula 10 gün araveren öğrencilerimize canlı derslerle uzaktan eğitim veriyoruz. Bu süreçte ihtiyacıolan öğrencilerimize ücretsiz tablet desteği sağlıyoruz. Türk Telekom tarafındanbağışlanan 10 bin tableti de bu kapsamda çocuklarımıza ulaştıracağız. TürkTelekom'a eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim." yorumundabulundu.İNSAN MERKEZLİ PROJELERTürk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal ise Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik edenbir teknoloji şirketi olarak, var oldukları her alanda, dokundukları herkesi değerli hissettirmemisyonuyla insanı merkeze alan projeler ürettiklerini belirtti.Ülkenin dört yanında sundukları hizmetler ve toplumun her kesimini kucaklayan kurumsalsosyal sorumluluk projeleriyle tüm kesimlerin bilgiye erişiminde fırsat eşitliğine katkısağladıklarını aktaran Önal, Türk Telekom olarak, Türkiye'nin dijitalleştirmesi konusundaöncelikli alanlardan bir tanesinin de eğitim olduğunu dile getirdi."TÜRKİYE'NİN DİJİTAL AYAK İZİNİ DAHA DA ARTTIRACAK"2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, daha önce de pek çok projede iş birliğiyaptıkları Milli Eğitim Bakanlığı'na 10 bin adet tablet bağışlama kararı aldıklarını belirten Önal,"Böylelikle maddi durumu yetersiz olan öğrencilerimizin de derslerini teknolojiyeuygun şekilde takip ederek, ödev ve araştırmalarını rahatça yapmaları mümkünolacak. Türkiye'nin dijital ayak izini daha da arttıracak bu anlamlı ve değerliprojeyi gerçekleştirme fırsatı sunan başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın MahmutÖ er olmak ü ere emeği geçen tüm bakanl k çal şanlar na da teşekkürlerimiÖzer olmak üzere, emeği geçen tüm bakanlık çalışanlarına da teşekkürlerimisunuyorum." ifadelerini kullandı.