İzmir'de saplantılı aşık dehşeti! Bir sapıktan kaçtı diğerine yakalandı

İzmir'de İlkay Ayeş tarafından bıçaklanarak öldürülen Sena Altan'ın (24) Ege Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünden mezun olduğu, saplantılı aşkından kurtulmak için İstanbul'a dönmediği, İzmir'e yerleştiği öğrenildi.Ancak talihsiz genç kız bu sefer de İzmir'de saplantılı aşık kurbanı oldu. İlkay Ayeş, sevgili olma teklifini reddettiği için genç kızı öldürüp, intihar etti.Olay, önceki gün Buca ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Mahalle sakinleri evden gürültü gelmesi nedeniyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri giren polis, evde Sena Altan (24) ve İlkay Ayeş'i (25) bıçaklanmış halde buldu.Yapılan kontrolde İlkay Ayeş'in evde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı Sena Altan ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlkay Ayeş'in genç kızı bıçakladıktan sonra intihar ettiği öğrenildi.RAHATSIZ EDİLDİĞİ İÇİN İSTANBUL'A DÖNMEK İSTEMEDİEge Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı bölümü mezunu olan Sena Altan'ın İstanbul'daki saplantılı aşkından kurtulmak için İzmir'e yerleştiği öğrenildi. Sena, İstanbul'da kendisini sürekli rahatsız eden kişiden korktu ve başına bir şey gelmesini istemediği için İstanbul'a dönmedi.İstanbul'da yaşayan ailesi ile arası çok iyi olan Sena, buna rağmen memleketine dönmedi, İzmir'deki bir tekstil firmasında müdür olarak işe başladı, kendisine yeni bir hayat kurdu.Ancak başka bir saplantılı aşık onu İzmir'de buldu. Genç kız sevgili olma teklifini reddettiği için Ayeş tarafından bıçaklanarak öldürüldü.BU ACININ TARİFİ YOKYaşadığı üzüntüyü 'bu acının tarifi yok' diyerek özetleyen acılı ağabeyi Ergin Altan SABAH'a konuştu: "İstanbul'da kız kardeşimi rahatsız eden kişiyi uyardım ve bir daha onu rahatsız etmedi. Ancak Sena, İzmir'de de rahatsız edildiğini bana anlatmadı.""Saplantılı şekilde kız kardeşime aşıkmış. İzmir'den İstanbul'a 20 gün önce geldim. Ben buraya gelir gelmez kız kardeşimi rahatsız etmeye başlamış. Olay günü eve kadar takip etmiş. Çok üzgünüm" dedi.