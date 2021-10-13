  • USD: 8,90 - 8,91
  • EURO: 10,28 - 10,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İzmir'de saplantılı aşık dehşeti! Bir sapıktan kaçtı diğerine yakalandı

İstanbul'daki saplantılı aşkından kaçan 24 yaşındaki Sena Altan, İzmir'de başka bir saplantılı aşkın kurbanı oldu. Sena Altan, sevgili olma teklifini reddettiği İlkay Ayeş tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yaşadığı üzüntüyü 'bu acının tarifi yok' diyerek özetleyen acılı ağabey Ergin Altan SABAH'a konuştu...

Ekleme: 13.10.2021 - 10:40 Güncelleme: 13.10.2021 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de saplantılı aşık dehşeti! Bir sapıktan kaçtı diğerine yakalandı
İzmir'de İlkay Ayeş tarafından bıçaklanarak öldürülen Sena Altan'ın (24) Ege Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünden mezun olduğu, saplantılı aşkından kurtulmak için İstanbul'a dönmediği, İzmir'e yerleştiği öğrenildi.

Ancak talihsiz genç kız bu sefer de İzmir'de saplantılı aşık kurbanı oldu. İlkay Ayeş, sevgili olma teklifini reddettiği için genç kızı öldürüp, intihar etti.

Olay, önceki gün Buca ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Mahalle sakinleri evden gürültü gelmesi nedeniyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri giren polis, evde Sena Altan (24) ve İlkay Ayeş'i (25) bıçaklanmış halde buldu.

Yapılan kontrolde İlkay Ayeş'in evde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı Sena Altan ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlkay Ayeş'in genç kızı bıçakladıktan sonra intihar ettiği öğrenildi.

RAHATSIZ EDİLDİĞİ İÇİN İSTANBUL'A DÖNMEK İSTEMEDİ

Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı bölümü mezunu olan Sena Altan'ın İstanbul'daki saplantılı aşkından kurtulmak için İzmir'e yerleştiği öğrenildi. Sena, İstanbul'da kendisini sürekli rahatsız eden kişiden korktu ve başına bir şey gelmesini istemediği için İstanbul'a dönmedi.

İstanbul'da yaşayan ailesi ile arası çok iyi olan Sena, buna rağmen memleketine dönmedi, İzmir'deki bir tekstil firmasında müdür olarak işe başladı, kendisine yeni bir hayat kurdu.

Ancak başka bir saplantılı aşık onu İzmir'de buldu. Genç kız sevgili olma teklifini reddettiği için Ayeş tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

BU ACININ TARİFİ YOK

Yaşadığı üzüntüyü 'bu acının tarifi yok' diyerek özetleyen acılı ağabeyi Ergin Altan SABAH'a konuştu: "İstanbul'da kız kardeşimi rahatsız eden kişiyi uyardım ve bir daha onu rahatsız etmedi. Ancak Sena, İzmir'de de rahatsız edildiğini bana anlatmadı."

"Saplantılı şekilde kız kardeşime aşıkmış. İzmir'den İstanbul'a 20 gün önce geldim. Ben buraya gelir gelmez kız kardeşimi rahatsız etmeye başlamış. Olay günü eve kadar takip etmiş. Çok üzgünüm" dedi.

Tel Rıfat'ta sıcak dakikalar! Rusya'ya ait drone düşürüldü! Mehmetçik eller tetikte bölgeyi izliyor...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'YPG/PKK'ya Harekat' açıklaması! ABD ve Rusya sözünü tutmadı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama
CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te! 'Devletin ordusu Katar'a satılmıştır' sözleri tepki çekmişti...
Emekliye 3’lü kazanç! Geliri artıracak talepler: İntibak iyileştirmesi, maaş, büyümeden pay...
CHP'li Mahmut Tanal'ın 'Silopi'de çocukların spor yapabileceği spor alanları yok' iddiası görüntülerle yalanlandı!
Türk Metal ve MESS arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri başladı! 127 bin işçi bu görüşmelere kilitlendi
'Siyasi Cinayet' iddiaları ile ilgili flaş gelişme: Soruşturma başlatıldı...
Ankara'da Mansur Yavaş öfkesi! Asfalta milyonlar gitti yollar delik deşik
Hakan Bayrakçı’dan CHP’ye sert eleştiriler
Çalışmak için 1 milyon kişiye ihtiyaç var! Maaşlar 7 bin TL'den başlıyor!
AİHM cinsel istismar davasını reddetti: Vatikan'ın egemen dokunulmazlığı var
Döviz bürolarında yeni dönem: Türkiye'de dört faaliyet bölgesi belirlendi
Günün en ilginç haberi: Uzaylı vakıf kocamı çaldı! 2 milyon liralık boşanma davası açtı
İngiltere'de yeni kriz patlak verdi!
Türkiye ile Pakistan'ın denizaltı anlaşması dünyanın gündeminde
Boğaz'da dehşet anları! Sosyal medya fenomeni Baran Taşkut fiyatı çok buldu çalışanları dövdü
İzmir'de saplantılı aşık dehşeti! Bir sapıktan kaçtı diğerine yakalandı
Bakan Koca uyardı: Aşı yaptırmamış gençlerin hastalar içindeki oranı artıyor
Otomobilde ekim ayı kampanyaları belli oldu: Sıfır faiz 15 bin TL indirim var

Otomobilde ekim ayı kampanyaları belli oldu: Sıfır faiz 15 bin TL indirim var

Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 48 kent için sağanak uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 48 kent için sağanak uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Türkiye'de bir ilk olacak: Milli Savaş Uçağı için de kullanılacak

Türkiye'de bir ilk olacak: Milli Savaş Uçağı için de kullanılacak

Squid Game'in başrolünün saçını neden kırmızıya boyadığı ortaya çıktı!

Squid Game'in başrolünün saçını neden kırmızıya boyadığı ortaya çıktı!

Altın fiyatları pes dedirtti! Altın fiyatları sağ gösterip sol mu vuracak?

Altın fiyatları pes dedirtti! Altın fiyatları sağ gösterip sol mu vuracak?

Tarihe dikkat! 'İkisi bir arada öldürücü olabiliyor'

Tarihe dikkat! 'İkisi bir arada öldürücü olabiliyor'