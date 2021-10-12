İstanbul'da metrobüslerin tavanlarından su akıyor! Sağanak yağış sonrası İBB'nin utanç görüntüleri....

İstanbul'da aralıklarla etkili olan yağmur sonrasında metrobüs tavanından su aktı. Yaşana o anlar yolcuların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.İstanbul'da akşam saatlerinde zaman zaman yağmur etkili oldu. Yağan yağmur sonrasında bazı metrobüslerin tavanından su aktı. Tavandan su akması yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.BAKIMSIZLIKTAN DÖKÜLÜYORLARİstanbullunun çektiği metrobüs eziyetine bir de İETT araçlarının arızası eklendi. Bakımsızlıktan dökülen araçlar hem vatandaşı mağdur ederken hem de trafiğe neden oluyor.FARKLI NOKTALARDA BOZUK OTOBÜSLERİstanbul'da son dönemde arızalanarak yolda kalan ve vatandaşlar tarafından itilen İETT otobüsleri kameralara yansıdı. Kenti farklı noktalarında İETT'ye ait arıza yapmış otobüslerin başıboş şekilde beklediği görüldü.