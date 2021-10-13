Hindistan'da akılalmaz olay! Bakın kobra yılanını neden kiralamış!

Hindistan'da akılalmaz bir cinayet olayı yaşandı. Ülkenin Kerala bölgesinde bir adam, eşini öldürmekten suçlu bulundu. Cinayette kullandığı yöntem ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.Ülke basınına yansıyan haberlere göre, P. Sooraj (27), eşi Uthra'yı (25) ile anlaşmazlık yaşamaya başladı. Bunun üzerine korkunç bir plan yapan adam, 1.300 dolar (yaklaşık 11 bin Türk lirası) vererek zehirli Hint kobrası kiraladı.DAHA ÖNCE DE DENEDİGece, eşi Uthra uyurken üzerine kobrayı atan adam, bu yolla karısının ısırılmasına ve zehirlenerek ölmesine neden oldu.Gece yarısına kadar eşinin yanında kalan adam, sabah işe gitmek için evden ayrılırken, kadının cansız bedeni ise yanında bir kobrayla ailesi tarafından yatağında bulundu.Sooraj'ın daha önce de Russel engereği olarak bilinen bir yılana eşini ısırtmayı denediği ancak başarılı olamadığı anlaşıldı.Mahkeme tarafından suçlu bulunan adam için idam cezası istendi. Öldürülen genç kadının ailesi, damatlarının düşük maaş aldığını ve kızlarını öldürüp mal varlığını üzerine geçirdikten sonra başka bir kadınla evlenmeyi planladığını iddia etti.Mahkeme henüz sonuçlanmazken, eşini öldüren adamın pişmanlık belirtisi göstermediği için yüksek bir cezaya çarptırılması istendi.