  • USD: 8,90 - 8,91
  • EURO: 10,28 - 10,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hindistan'da akılalmaz olay! Bakın kobra yılanını neden kiralamış!

Hindistan’ın güneyinde bulunan Kerala bölgesinde, akıllara durgunluk veren bir cinayet olayı yaşandı. Eşinden uzun süredir ayrılmak isteyen bir adam, karısını öldürmek için bir kobra yılanı kiraladı.

Ekleme: 13.10.2021 - 18:55 Güncelleme: 13.10.2021 - 18:57 / Editör: Ozge Selin
Hindistan'da akılalmaz olay! Bakın kobra yılanını neden kiralamış!
Hindistan'da akılalmaz bir cinayet olayı yaşandı. Ülkenin Kerala bölgesinde bir adam, eşini öldürmekten suçlu bulundu. Cinayette kullandığı yöntem ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ülke basınına yansıyan haberlere göre, P. Sooraj (27), eşi Uthra'yı (25) ile anlaşmazlık yaşamaya başladı. Bunun üzerine korkunç bir plan yapan adam, 1.300 dolar (yaklaşık 11 bin Türk lirası) vererek zehirli Hint kobrası kiraladı.

DAHA ÖNCE DE DENEDİ

Gece, eşi Uthra uyurken üzerine kobrayı atan adam, bu yolla karısının ısırılmasına ve zehirlenerek ölmesine neden oldu.

Gece yarısına kadar eşinin yanında kalan adam, sabah işe gitmek için evden ayrılırken, kadının cansız bedeni ise yanında bir kobrayla ailesi tarafından yatağında bulundu.

Sooraj'ın daha önce de Russel engereği olarak bilinen bir yılana eşini ısırtmayı denediği ancak başarılı olamadığı anlaşıldı.

Mahkeme tarafından suçlu bulunan adam için idam cezası istendi. Öldürülen genç kadının ailesi, damatlarının düşük maaş aldığını ve kızlarını öldürüp mal varlığını üzerine geçirdikten sonra başka bir kadınla evlenmeyi planladığını iddia etti.

Mahkeme henüz sonuçlanmazken, eşini öldüren adamın pişmanlık belirtisi göstermediği için yüksek bir cezaya çarptırılması istendi.
Bodrum’da fahiş ev fiyatları 'Pes' dedirtiyor: Memurlar ve personeller kaçıyor
CHP'li Barış Yarkadaş o paylaşımı apar topar sildi! Yalanı ortaya çıktı!
Türk SİHA'sına bir talip daha: Fas, Cezayir ve Ruanda'nın ardından Nijerya da sıraya girdi
Kastamonu'da polis servisi devrildi: Yaralılar var
Fondaş medyanın, 'Türkiye’ye girişi yasaklı 42 Kıbrıslı: Mustafa Akıncı da listede' haberi yalan çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun skandal sözlerine AK Parti'den açıklama
Almanya uçurmayı beceremediği İHA'yı müzeye kaldırıyor: 800 milyon euro kaynak ayrılmıştı
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'e hakaret eden sözde avukat Mert Yaşar'a 7 yıl hapis istemi!
Dolmabahçe-Levazım Tüneli ne zaman bitecek? Sorunun cevabı İmamoğlu'nda: Niye para harcayayım?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz ve döviz bürosu açıklaması
Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i şehit eden Nasuh Çulcu hakkında 12 sayfalık iddianame! Komiser Yardımcısı Elif'in ifadeleri şoke etti!
Sendikaların asgari ücret zam talebi belli oldu! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Ege'de nefes kesen tatbikat! Yardım çağrısı üzerine ekipler harekete geçti
İstanbul'da yine bir tramvay arızası!
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden heykel yarışması
Yunanistan'ın geri ittiği 100 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı!
Tel Rıfat'ta sıcak dakikalar! Rusya'ya ait drone düşürüldü! Mehmetçik eller tetikte bölgeyi izliyor...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'YPG/PKK'ya Harekat' açıklaması! ABD ve Rusya sözünü tutmadı
Ümraniye'de ilginç olay! 'Psikolojim bozuldu' diyen İETT şoförü yolcuları indirmek istedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama
Otomobilde ekim ayı kampanyaları belli oldu: Sıfır faiz 15 bin TL indirim var

Otomobilde ekim ayı kampanyaları belli oldu: Sıfır faiz 15 bin TL indirim var

Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı! Mahkemeye iletildi...

Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı! Mahkemeye iletildi...

Türkiye'de bir ilk olacak: Milli Savaş Uçağı için de kullanılacak

Türkiye'de bir ilk olacak: Milli Savaş Uçağı için de kullanılacak

Squid Game'in başrolünün saçını neden kırmızıya boyadığı ortaya çıktı!

Squid Game'in başrolünün saçını neden kırmızıya boyadığı ortaya çıktı!

Altın fiyatları pes dedirtti! Altın fiyatları sağ gösterip sol mu vuracak?

Altın fiyatları pes dedirtti! Altın fiyatları sağ gösterip sol mu vuracak?

Türkiye Fatih'in fermanı için Interpol'e başvurdu!

Türkiye Fatih'in fermanı için Interpol'e başvurdu!