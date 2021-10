Günün en ilginç haberi: Uzaylı vakıf kocamı çaldı! 2 milyon liralık boşanma davası açtı

Bu haberde okuduğunuz her şey size çok ilginç gelebilir ama gerçek. Uzaylı bir vakıf var, ortada kötüye giden bir evlilik var ve 2 milyon liralık boşanma davası var. Belki de en gerçekçi olan 2 milyon liralık boşanma davası. İstanbul'da Bağdat Polat, 5 yıl önce Dünya Kardeşler Birliği Mevlana Yüce Vakfı'na üye olan eşi Metin Polat'a boşanma davası açtı. Gerekçe ise "Ölsem bile bu dernekten vazgeçmem" diyerek eşinin kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uygulaması. İşte günün en ilginç haberinin detayları...

stanbul Aile Mahkemesi'ndeki Dava dosyasına göre, Bağdat Polat ile Metin Polat 2003 yılında evlendi. Çiftin bu evliliklerinden iki çocukları oldu. Bağdat Polat'ın iddialarına göre, hayatları eşinin 5 yıl önce Dünya Kardeşler Birliği Mevlana Yüce Vakfı'na üye olmasıyla baştan sona değişti.Eşi aralarındaki hiçbir sorunu önemsememeye başladı, tüm enerjisini ve zamanını Dernek için harcadı. Bağdat Polat sohbetleri sırasında eşinin, derneğin yayınladığı Bilgi Kitabı isimli kitabın Kuran-ı Kerim'den üstün olduğunu ve dünyaya ait olmayan kozmik enerjiler olduğunu anlattığını ileri sürdü. Metin Polat dernekten ayrılmasını isteyen eşine de 'Ölsem de bu dernekten vazgeçmem' diye yanıt verdi.BOĞAZIMI BİLE SIKTIHürriyet'in haberine göre; Eşinin saçma sapan, temeli olmayan şeylere kendisini inandırmaya çalıştığını dava dilekçesinde anlatan Bağdat Polat, 'Eşimin bilinçaltıma yüklediğisorunlarla artık başa çıkamamaktayım. Dernekle alakalı son tartışmamızda derneğe gitmek istemediğimi sert bir şekilde ifade etmem üzerine üzerime yürüyüp çocuklarımın gözü önünde boğazımı sıkmıştır. Yaşadığım psikolojik şiddetin üstüne bir de fiziksel şiddet eklenmiştir.Haftada 3 gün bu derneğe giden eşim 5 saat eve gelmemekte, ne yaptığını bilmemekteyim. İleride çocuklarımın da psikolojisinin bozulmasından bir anne olarak endişe etmekteyim. Dernek yüzünden şiddetli tartışmalarımız olmakta, çocuklarım ve benim huzur ve sağlığımız için boşanmamız en doğru yoldur. Eşim evlilik yükümlülüğünü kati suretle yerine getirmemektedir. Dernek yüzünden beni ihmal eden eşimden 1 milyon maddi, 1 milyon da manevi olmak üzere toplam 2 milyon lira nafaka istemekteyim. Kendim için 5 bin, çocuklarım için ise 8 bin lira nafaka talep etmekteyim' dedi.ŞAKAYI CİDDİ SANDIDavaya cevap veren Metin Polat ise eşinin iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Eşine hiçbir zaman fiziksel ve psikolojik baskı uygulamadığını cevap dilekçesinde belirten Metin Polat, 'Her türlü maddi ve manevi desteği eşime ve çocuklarıma sağladım. Söz konusu dernek yasaldır. Dernekler Kanunu'nun her maddesine uygun ve şeffaf bir dernektir. Hiçbir art niyeti olmayan insandan insan ayırmayan, barış, sevgi ve hoşgörü niyetini insanlara öğreten bir dernektir. Eşimin şaka olarak söylediğim bazı kelimeleri ciddiye aldığı zamanlar olmuştur. Ben evliliğimde sorumluluğumu bilen bir insanım. Önceden ticaretle uğraşıyordum çok para kazanıyordum. Şimdi çok cüzi miktarda para kazanıyorum. Tazminat taleplerinin reddini istiyorum' dedi.UZAYLI BAĞLANTILI MODERN TARİKATDünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı'nın kurucusu, şimdi 98 yaşında olan Bülent Çorak. Vakfın internet sitesine göre 1966 yılında çalışmalara başlayan Bülent Çorak, 1993 yılında Dünya Kardeşlik Bütünlüğü Kozmoz Evrensel Bilişim Derneği ve Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı'nın kurucusu. Dernek üyelerine, içinde kosmostan bilgiler ve öğretilerin anlatıldığını iddia ettiği Bilgi Kitabı'nı fasiküller halinde satıyor. Kitabın ilk basımı ise 1996 yılında İngilizce ve Türkçe olarak yapılmış. İnternetteki bilgilere göre, lise mezunu olan Bülent Çorak bir dönem 'kadın şeyh' olarak gündeme gelmiş. Mevlana'nın kendi bedeninde yeniden dünyaya geldiğini iddia eden Bülent Çorak kendisini sürekli reenkarne olarak ölümsüz olarak da görüyor.3 UZAYLI DALGIÇ BENİ İYİLEŞTİRDİ: 'Kadın şeyh' Bülent Çorak'ın 'Her ölümden sonra yeniden dünyaya geliyorum' dediği iddia edildi. Hastayken uzaydan gelen dalgıç elbiseli 3adamın kendisini iyileştirdiğini söylediği de öne sürüldü.AMELİYAT YASAKİnternette yer alan bilgilere göre, derneğin üyeleri kendilerini eski rahip ve rahibeler olarak görüyor. Üyeler arasında Mevlana nikâhı denilen bir evlilik yöntemi de var. Yine internetteki bilgilere göre, dernek üyelerinin hasta olduklarında ameliyat olmaları, narkoz enerjilerini dağıttığı için yasak. Ameliyat olurken bedene başka bir ruhun girdiği de oluyor. Bülent Çorak'ın çevresindekilere, uzaydan gelen dalgıç elbiseli 3 adamın kendisini iyileştirdiğini anlattığı da iddialar arasında.Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı'nın internet sitesine göre, dernek İstanbul merkezli olarak 33 ülkede faaliyette. Bu ülkeler Türkiye, Arjantin, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Kostarika, Hırvatistan, Almanya, Guatemala, İsrail, İtalya, Kazakistan, Litvanya, Meksika, Hollanda, Peru, Polonya, Portekiz, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere, Ukrayna, Uruguay, Amerika Birleşik Devletleri ve Uruguay. Sinan AltuntaşİNTİHARLA GÜNDEME GELMİŞTİİngiltere nin başkenti Londra da yaşayan kuaför Sinan Altuntaş, 2 Nisan 2018 akşamı Thames Köprüsü'nden atlayarak hayatına son verdi. Sinan'ın gizemli ölümünün ardından araştırma yapan ailesi, hesabından Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı üyelerine düzenli para gönderildiğini tespit etti.Sinan Altuntaş'ın kızkardeşi Mahberi Altuntaş Çakır, kardeşinin ölümünden Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı'nı sorumlu tutarak o dönem şunları söylemişti: 'Bilgi Kitabı isimli bir kitapları olduğunu, kitabı yaymaya çalıştıklarını duyduk. Onlarca arkadaşıyla konuştum, hepsi aynı şeyi söyledi. Evinde bulunan notları gördüm. Eylül 2017 - Ocak 2018 aylarında geldiğinde bizzat bana ve anneme de bahsettiği bu vakfın çıkardığı 'Bilgi Kitabı' adlı bir kitap okumaya başlamış.Kuruluşun başındaki Vedia Bülent Çorak'ın 'Mevlana'nın reenkarne' hali olduğunu içeren bu kitap yüzünden kardeşim ölüme inanmamaya başlamış. Suda bir ölüm halinde yeniden doğacağına inanıyormuş. Yeniden doğmak için köprüye gitmiş ve kendini sulara bırakmış. Sinan'ın arkadaşlarına sesleniyoruz. Susmak yerine olayla ilgili bildiklerini paylaşsınlar.'