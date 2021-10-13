  • USD: 8,90 - 8,91
  • EURO: 10,28 - 10,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gizemli hastalık bir ülkeye daha sıçradı: ABD bu haberle çalkalanıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Kolombiya'ya yapmayı planladığı ziyaret yaklaşırken, ABD'nin Bogota Büyükelçiliğinde çalışan bazı kişilerde "Havana Sendromu" olarak bilinen gizemli hastalığa rastlandığı öne sürüldü. Söz konusu iddianın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Kolombiya ziyareti öncesi gelmesi dikkat çekti.

Ekleme: 13.10.2021 - 11:55 Güncelleme: 13.10.2021 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
Gizemli hastalık bir ülkeye daha sıçradı: ABD bu haberle çalkalanıyor
Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Blinken'ın gelecek hafta Latin Amerika turu kapsamında ziyaret etmeyi planladığı Kolombiya'da, ABD büyükelçiliği çalışanlarında son günlerde "Havana Sendromu" olarak nitelendirilen gizemli hastalık görülmeye başlandı.

ABD'nin Bogota Büyükelçisi Philip Goldberg tarafından büyükelçilik çalışanlarına gönderilen mektupta, ABD Dışişleri Bakanlığının konuyla yakından ve hassas bir şekilde ilgilendiği kaydedildi.

Büyükelçilikte şu anda bilinen iki vaka olduğu, başka kişilerin de durumdan etkilenip etkilenmediğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


Beyaz Saray'dan "konuyu ciddiye alıyoruz" açıklaması
Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın toplantısında, söz konusu haberi doğrudan teyit etmekten kaçınırken, "Bu konuda kurumlar arası yollarla gelen her haberi oldukça ciddiye alıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta Havana Sendromu'ndan etkilenen kişilere daha çok tıbbi yardımın sağlanması için hazırlanan kanunu imzaladığını anımsatan Psaki, hastalığa ilişkin daha fazla bilgiye ulaşmak için tüm kurumların çalıştığının da altını çizdi.

Havana Sendromu nedir?

Adını, ortaya çıktığı Küba'nın başkenti Havana'dan alan gizemli hastalık, ilk olarak 2016-2017 yıllarında Küba'da görev yapan Kanadalı ve ABD'li diplomatlar ile ailelerinde görülmüştü. Ülkedeki diplomatik personel ve aileleri, baş dönmesi, denge ve duyma kaybı, anksiyete ve "bilişsel sis" diye nitelendirdikleri semptomları bildirmeye başlamıştı. Bu kişiler, bir anda çevredekilerin duymadığı şekilde gürültüler duyduklarını ve ardından baskı ve titreme hissettiklerini belirtmişti.

ABD ve Kanada büyükelçiliklerinin çalışanlarında görülmüştü

Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde, 2017 ilkbaharında "Havana Sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.

ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 kişide de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi, Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.

Küba'da görevliyken gizemli hastalığa yakalanan Kanadalı diplomatlar, Ottawa hükümetine 21,1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

ABD topraklarındaki vakalar

CNN, 29 Nisan'da yayımladığı bir haberde, iki Beyaz Saray yetkilisinde, geçen yıl Havana Sendromu'na rastlandığını ve olayların soruşturulduğunu yazmıştı.

Politico gazetesi ise 30 Nisan'daki haberinde, geçen yıl Miami'deki bir ABD yönetimi yetkilisinin, Havana Sendromu yaşadığını bildirmişti.

Hastalık son olarak ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Güneydoğu Asya ziyaretinde görevli ABD'nin Vietnam Büyükelçiliğinin bir çalışanında ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün Hindistan seyahatine eşlik eden bir CIA görevlisinde tespit edilmişti.
Tel Rıfat'ta sıcak dakikalar! Rusya'ya ait drone düşürüldü! Mehmetçik eller tetikte bölgeyi izliyor...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'YPG/PKK'ya Harekat' açıklaması! ABD ve Rusya sözünü tutmadı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama
CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te! 'Devletin ordusu Katar'a satılmıştır' sözleri tepki çekmişti...
Emekliye 3’lü kazanç! Geliri artıracak talepler: İntibak iyileştirmesi, maaş, büyümeden pay...
CHP'li Mahmut Tanal'ın 'Silopi'de çocukların spor yapabileceği spor alanları yok' iddiası görüntülerle yalanlandı!
Türk Metal ve MESS arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri başladı! 127 bin işçi bu görüşmelere kilitlendi
'Siyasi Cinayet' iddiaları ile ilgili flaş gelişme: Soruşturma başlatıldı...
Ankara'da Mansur Yavaş öfkesi! Asfalta milyonlar gitti yollar delik deşik
Hakan Bayrakçı’dan CHP’ye sert eleştiriler
Çalışmak için 1 milyon kişiye ihtiyaç var! Maaşlar 7 bin TL'den başlıyor!
AİHM cinsel istismar davasını reddetti: Vatikan'ın egemen dokunulmazlığı var
Döviz bürolarında yeni dönem: Türkiye'de dört faaliyet bölgesi belirlendi
Günün en ilginç haberi: Uzaylı vakıf kocamı çaldı! 2 milyon liralık boşanma davası açtı
İngiltere'de yeni kriz patlak verdi!
Türkiye ile Pakistan'ın denizaltı anlaşması dünyanın gündeminde
Boğaz'da dehşet anları! Sosyal medya fenomeni Baran Taşkut fiyatı çok buldu çalışanları dövdü
İzmir'de saplantılı aşık dehşeti! Bir sapıktan kaçtı diğerine yakalandı
Bakan Koca uyardı: Aşı yaptırmamış gençlerin hastalar içindeki oranı artıyor
Otomobilde ekim ayı kampanyaları belli oldu: Sıfır faiz 15 bin TL indirim var

Otomobilde ekim ayı kampanyaları belli oldu: Sıfır faiz 15 bin TL indirim var

Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 48 kent için sağanak uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 48 kent için sağanak uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Türkiye'de bir ilk olacak: Milli Savaş Uçağı için de kullanılacak

Türkiye'de bir ilk olacak: Milli Savaş Uçağı için de kullanılacak

Squid Game'in başrolünün saçını neden kırmızıya boyadığı ortaya çıktı!

Squid Game'in başrolünün saçını neden kırmızıya boyadığı ortaya çıktı!

Altın fiyatları pes dedirtti! Altın fiyatları sağ gösterip sol mu vuracak?

Altın fiyatları pes dedirtti! Altın fiyatları sağ gösterip sol mu vuracak?

Tarihe dikkat! 'İkisi bir arada öldürücü olabiliyor'

Tarihe dikkat! 'İkisi bir arada öldürücü olabiliyor'