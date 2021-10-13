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Fondaş medyanın, 'Türkiye’ye girişi yasaklı 42 Kıbrıslı: Mustafa Akıncı da listede' haberi yalan çıktı

Fondaş medyadan Gazete Duvar’ın "Türkiye’ye girişi yasaklı 42 Kıbrıslı: Mustafa Akıncı da listede" haberi yalanlandı. FETÖ'nün MİT TIR'ları operasyonunun ardından ihanet manşetleriyle ceza alan ve Almanya'ya firar eden Can Dündar'dan, Gezici The Economist muhabiri Piotr Zalewski'ye kadar Türkiye düşmanı kim varsa bu yalanı sosyal medya üzerinden köpürttü. Terör destekleyicisi Aslı Aydıntaşbaş'ın paylaştığı yalanı Twitter'daki hesabından alıntılayan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bu bir yalandır, nokta" dedi. Haberin detayları...

Ekleme: 13.10.2021 - 17:16 Güncelleme: 13.10.2021 - 17:41 / Editör: Ozge Selin
Fondaş medyanın, 'Türkiye’ye girişi yasaklı 42 Kıbrıslı: Mustafa Akıncı da listede' haberi yalan çıktı
ABD, Avrupa, CHP yönetimi ve belediyelerinden aldığı fonlar karşılığı yanlış ve provokatif yayınlar yapan fondaş medya yalan haberleriyle kamuoyunda bilgi kirliliği oluşturmaya son
gaz devam ediyor.

Fondaş Gazete Duvar geçtiğimiz gün haberinde, 'Türkiye'nin politikalarını eleştiren Kıbrıslı 42 aydın, yazar, siyasetçiye giriş yasağı getirildiği belirtildi. Yasak
getirilenler arasında eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da olduğu öğrenildi. Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle beş yıla varan zaman dilimi çerçevesinde ülkeye girişleri kabul edilmeyecek.' ifadelerini kullandı.



FONDAŞ MEDYA YALANI İNTERNETTE DOLAŞIMA SOKTU

Kıbrıs'ta yayın yapan Avrupa Gazetesi'ne dayandırdığı haberi Türkiye düşmanı kim varsa paylaştı. Fondaş medyanın internet siteleri; Halk TV, Birgün, T24, Evrensel, Sol Haber, Karar ve benzerleri yalan haberi yayınladı.



KAÇAK CAN DÜNDAR

MİT tırları ihanetine imza atan FETÖ firarisi Can Dündar sosyal medya hesabından, 'Türkiye'nin politikalarını eleştiren Kıbrıslı 42 yazar, aydın ve siyasetçinin Türkiye'ye girişi yasaklandı. Listede, eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da var.' şeklinde paylaştı.



İNGİLİZ PİOTR

Gezi olaylarında boy gösteren The Economist muhabiri Piotr Zalewski fondaş medyayı kaynak göstererek, 'T24, eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da dahil olmak üzere 42 Kıbrıslı Türk aydın, yazar ve politikacının Türkiye'ye girişlerinin yasaklandığını söyledi. Akıncı, görev süresinin sonuna doğru Erdoğan'la arası bozuldu.' iddiasında bulundu.



ESED'Çİ FEHİM TAŞTEKİN

Katil Esed'e çalışan Fehim Taştekin Gazete Duvar'ın yalan haberini hesabından yayınlayarak, 'Türkiye'nin politikalarını eleştiren Kıbrıslı 42 aydın, yazar, siyasetçiye giriş yasağı
getirildi. Yasak getirilenler arasında eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da var.' sözlerini sarf etti.



PKK SİTESİ MEZOPOTAMYA

Bölücü terör örgütü PKK'nın yurt dışından yönettiği Mezopotamya gazetesi adlı internet sitesi 'Kıbrıslı 42 aydın ve siyasetçiye Türkiye'ye giriş yasağı' başlığıyla yalanı sosyal
medyadan yaydı.



FONDAŞ TELE1'DEN ZEYNEL LÜLE

Fondaş Tele1 sunucusu Zeynel Lüle de fondaş T24'ü paylaşarak, 'Bu da ne? Utanç verici... KKTC'nin Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da aralarında bulunduğu KKTC'nin aydın insanlarına Türkiye'ye giriş yasağı konmuş.' dedi.



VE YEMİNLİ FONDAŞ ASLI AYDINTAŞBAŞ

Terör propagandası yapan Aslı Aydıntaşbaş'ın 'KKTC'nin bir önceki cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı'ya Türkiye'ye giriş yasağı getirildiği doğru mu? Doğruysa sorum: Aklınızı mı oynattınız?' diyerek yalana destek verdi.



İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN KISA VE ÖZ CEVAP

Aydıntasbaş'ı yalanlayan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı tweetini alıntılayarak, 'Bu bir yalandır, nokta' ifadelerini kullandı.


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Fondaş medyanın, 'Türkiye’ye girişi yasaklı 42 Kıbrıslı: Mustafa Akıncı da listede' haberi yalan çıktı
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