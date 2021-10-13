Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i şehit eden Nasuh Çulcu hakkında 12 sayfalık iddianame! Komiser Yardımcısı Elif'in ifadeleri şoke etti!

Hakkari Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 28 yaşındaki polis memuru Nasuh Çulcu, 13 Temmuz Salı günü Elif Ş. isimli kadın Komiser Yardımcısı'nı rahatsız ettiği gerekçesiyle hakkında rapor tutan ve silahının alınmasını isteyen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2 Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i (46) Hakkari Polisevi'nde yemek yedikten sonra 1'i başından üç kurşun ile hedef gözeterek şehit etti. Tutuklu katil Nasuh Çulcu hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası' istemiyle dava açıldı. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 12 sayfalık iddianamede çarpıcı detaylar ortaya çıktı.'BENİ YAKINDAN TAKİP ETMEYE BAŞLADI'Olayın ardından Şanlıurfa'ya tayin edilen Komiser Yardımcısı Elif Ş.'nin iddianameye yansıyan ifadelerine ulaştı. Elif Ş., Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i şehit eden katil Nasuh Çulcu'nun kendisini nasıl rahatsız ettiğini tek tek anlattı. Sabah'ta yer alan habere göre, ifadesinde 8 Ağustos 2020 tarihinden beri Hakkari'de görev yaptığını ifade eden Elif Ş., Nasuh Çulcu'nun kendisini bir aydır rahatsız ettiğini ve katil Nasuh Çulcu'nun hareketlerinin artarak devam ettiğini söyledi. 30 Haziran 2021 tarihinde Hakkari Valiliği'nde bir programda görevli olduğu sırada Nasuh Çulcu'nun yanına gelerek kendisiyle konuşmak istediğini söyleyen Elif Ş., Hasan Cevher'in katili Nasuh Çulcu'ya 'Buyur kardeşim' diyerek cevap verdiğini ifade etti. Kendisine tepki göstererek 'Kardeşim mi?' sorusunu yönelttiğini söyleyen Elif Ş. ifadesinde katil Nasuh Çulcu'nun kendisini yakından takip etmeye başladığını belirtti.İKİ POLİS 'DENGESİZ VE SIKINTILI BİRİ' DEDİİfadesinde katil Nasuh Çulcu'nun kendisine 'Ben size şimdi Komiserim mi desem, ne desem o da olmaz ki' dediğini belirten Elif Ş., Çulcu'nun kendisine 'Ben sizinle görüşmek istiyorum' dediğini ve katil Çulcu'ya 'İş haricinde görüşmek istemiyorum. İş dışında yanıma gelme' cevabını verdiğini söyledi. Katil Çulcu'nun kendisini 3-4 metre mesafeden takip etmeye devam ettiğinin altını çizen Elif Ş., Hakkari Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan iki polis memurunun yanına gelerek, katil Nasuh Çulcu'nun dengesiz ve sıkıntılı bir insan olduğunu söylediklerini aktardı. Cevher'in şehit edildiği olaydan önce müdahale yerine odasına kaçan Komiser Yardımcısı İbrahim B. ve Komiser Suat M.'nin yanına geldiklerini ve Çulcu'nun Elazığ'a tayininin çıktığını kendisine söylediklerini belirten Elif Ş. ifadesinin evamında iki komiserin kendisinden rapor tutmasını istediklerini söyledi.TUTTUĞU RAPORU HUKUK İŞLERİ'NE VERMİŞ...İki Komiser ile görüştüğü esnada bile katil Nasuh Çulcu'nun kendisini uzaktan izlediğini belirten Elif Ş., Komiser Yardımcıları yanından ayrıldıktan sonra Nasuh Çulcu'nun tekrar yanına geldiğini, kendisiyle özel bir konuda görüşmek istediğini söylediğini, bunu reddettiğini ve sonra Nasuh Çulcu'nun yanından ayrıldığını ifade etti. Elif Ş., Hakkari Valiliği'nde tamamlanan programın ardından Hakkari'de Zap Suyu'nda görevli olduğu 'Rafting' programına gittiğiniprogramın ardından Hakkari de Zap Suyu nda görevli olduğu Rafting programına gittiğini, burada da katil Çulcu'nun kendisini izleyerek bakışlarıyla rahatsız ettiğini ve olayla ilgilituttuğu söz konusu raporu 6 Temmuz 2021 tarihinde Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü'ne teslim ettiğini söyledi.'EVE GİT. BURALARDA GÖRÜNMESEN İYİ OLUR'Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in, katil Çulcu tarafından şehit edildiği 13 Temmuz 2021 tarihine kadar katil Çulcu'nun her gün çalışmış olduğu yerlere gelerek kendisini rahatsızetmeye devam ettiğini söyleyen Elif Ş., 13 Temmuz 2021 tarihinde Hakkari Polisevi'nin kafeteryasında polisler Faruk B., Şule A. ve Yiğit K. ile birlikte kahvaltı yaptıklarını, NasuhÇulcu'nun karşısındaki masaya oturduğunu, bundan rahatsız olarak kalktıklarını ve oradan ayrıldıklarını söyledi. Elif Ş. ardından Hakkari Polisevi Şube Müdürü Nihal A.'nın kendisinitelefonla aradığını ve 'Elif Ablacığım, Nasuh Polisevi'nde... Buralarda dolanıyor. Sen eve git. Hatta bu şahıs ilişik kesene kadar buralarda görünmesen iyi olur' dediğini söyledi.'KOMİSERİM, SAKIN POLİSEVİ'NE GELMEYİN!'O telefonun ardından evine gittiğini söyleyen Komiser Yardımcısı Elif Ş., polis Emrullah A.'nın kendisini telefonla aradığını ve 'Komiserim sakın Polisevi'ne gelmeyin' dediğini, ardından Şule A. ve Hüseyin isimli polislerin de kendisini arayarak Polisevi'ne gelmemesini söylediklerini belirtti. Elif Ş. daha sonra Cevher'in şehit edildiğini öğrendiğini ifade etti.Cevher'in şehit edildiği olaydan önce Çulcu'nun silahını teslim almak isteyen Komiser Yardımcısı İbrahim B., ifadesinde Çulcu'nun kendisini kollarından tutarak duvara yasladığını vesilahını çekerek doldurduğunu aktarmıştı. Polis Başmüfettişi Haluk K. tarafından ayrıca başlatılan 'İdari Soruşturma' kapsamında açığa alınan fakat kısa sürede görevine iadeedilerek Bingöl'e tayin edildiği bilgisine ulaşılan İbrahim B. ifadesinde; Çulcu'nun kendisine ateş edebileceğini düşünerek silahına davranamadığını ve kendisini odaya attığını söylemişti.POLİS BAŞMÜFETTİŞİ 'İKİ YIL SÜRER' DEMİŞCevher'i şehit ettikten sonra elinde silahla Komiser Yardımcısı Elif Ş.'yi arayan Çulcu ifadesinde 'Elif Komiseri bulsaydım onu da kendimi de vuracaktım' demişti. Olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçtıkları tespit edilen ve haklarında idari soruşturma açılan 36 polisten açığa alınan 8'i, açılan 'İdari Soruşturma' sürerken şok bir kararla görevlerine döndü. 1'i 4. Sınıf Emniyet Müdürü olan ve aralarında Komiser Yardımcısı İbrahim B.'nin de olduğu sekiz polis farklı illere tayin edildi ve görevlerine yeni birimlerinde başladı. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen polislerden bazılarının, kendilerini kaçtıkları odalara kilitledikleri ve dakikalarca dışarı çıkmadıkları tespit edilmişti. İdari soruşturmayı yürüten Polis Başmüfettişi Haluk K.'nın çevresine 'Bu soruşturma iki yıl sürer' dediği ve bu kadar açık, itiraflarla dolu bir idari soruşturmayla ilgili sözleriyle tepki çektiği ifade edilmişti.