Emekliye 3’lü kazanç! Geliri artıracak talepler: İntibak iyileştirmesi, maaş, büyümeden pay...
Emekliler son yıllarda pek çok önemli imkana kavuştu. Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için 3 teklif geldi. TÜED'in talepleri arasında "İntibak ile iyileştirme yapılsın. En düşük maaş asgari ücrete eşitlensin. Emeklilere büyümeden pay verilsin" teklifleri de yer aldı. İşte merak edilen tüm detaylar...
Ülkemizde emekliler son yıllarda pek çok önemli imkana kavuştu.
Bayram ikramiyesi ve promosyon gibi ek gelir imkanları hayata geçilirken,
emekli aylıklarında da iyileştirmelere de imza atıldı.
Ancak emeklilerden yeni iyileştirme talepleri de geliyor.
EN AZ 2.825 TL ÖDEME
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Müşaviri Avukat Cafer Tufan
Yazıcıoğlu, emeklilere intibak ve iyileştirme yapılmasını istediklerini söyledi.
İntibak düzenlemesi ile emekli maaşlarında iyileştirme yapılmasını
beklediklerini anlatan Yazıcıoğlu, en düşük emekli aylığının da bin 500
liradan, halen net 2 bin 825 lira olan net asgari ücret seviyesine
yükseltilmesini teklif etti.
ESKİ HESABA DÖNÜŞ
Emekli aylığı hesaplama sisteminde eskiye dönülmesi gerektiğini ifade eden
Yazıcıoğlu, şunları söyledi:
"5510 Sayılı Yasa'yla yeniden düzenlenen aylık bağlama sistemi mevcut
emeklilerde ve yeni emekli olacaklarda hak kayıplarına neden olmaktadır. Bu
nedenle emekli aylığı hesaplamalarında üçlü sistem yeniden düzenlenmeli ve
emeklilere ekonomik büyümeden pay verilmelidir."