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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'YPG/PKK'ya Harekat' açıklaması! ABD ve Rusya sözünü tutmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemdeki Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına yönelik gerçekleşebilecek harekat hakkında "Rusya ve ABD bize verdikleri sözü tutmadı" dedi. Bakan Çavuşoğlu canlı yayında açıklamalarda bulunuyor...

Ekleme: 13.10.2021 - 12:28 Güncelleme: 13.10.2021 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'YPG/PKK'ya Harekat' açıklaması! ABD ve Rusya sözünü tutmadı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemdeki Suriye'ye gerçekeleşebilecek harekat hakkında "Rusya ve ABD bize verdikleri sözü tutmadı" dedi.

"SÖZLER TUTULMADI"

Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi: YPG/PKK'nın Türkiye'ye roket atma menzili aşağı yukarı 30 KM. ABD ve Rusya ile bir mutabakata varmıştık. Her ülkede bu bölgedeki teröristleri 30 KM güneye çıkaracaktı. Münbiç'teki teröristleri de buradan temizleyecekti. Bu sözler malesef tutulmadı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DA SÖYLEDİ: GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Sivillere de bize de yapılan saldırılarda ABD'nin de Rusya'nın da sorumluluğu var, sözlerini tutmadılar. Bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmek. Cumhurbaşkanımız da söyledi, 'Gerekeni yapacağız.'

"BU SİLAHLARI KİM VERİYOR?"

ABD 'Kınıyoruz bu saldırıları' diyor. Bu silahları kim veriyor. Bu silahları sen veriyorsun, sen destekliyorsun! Bu samimiyetsiz bir açıklamadır. Aslında PKK/YPG'ye yönelik yapacağımız her hamle Suriye'nin toprak bütünlüğü için de önemli.
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