Cristiano Ronaldo, yeni oyuncağına servet döktü! Sınırlı sayıda üretilen o otomobil...

Dünya futbolunun en zengin oyuncularından birisi olan Cristiano Ronaldo, araba koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Portekizli yıldız, Bugatti marka otomobilin sınırlı sayıda üretilen aracına adeta servet döktü.

Bu sezon yaz transfer döneminde efsanesi olduğu Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, Avrupa'da basının dilinden hiç düşmüyor. Portekizli yıldız, bu kez kırdığır rekorlarla veya attığı gollerle değil, satın aldığı otomobille medyanın gündeminde.Otomobil sevdasıyla dikkatleri çeken Cristiano Ronaldo, yeni oyuncağı içina adeta servet döktü. Dünya yıldızı, Bugatti marka otomobilin sınırlı sayıda üretilen aracını 8.5 milyon sterlin ödeyerek sahip oldu. 8.5 milyon sterlinlik araba, sporseverlerin ağzını açık bıraktı.36 yaşındaki golcünün garajında ise birbirinden pahalı ve lüks marka otomobiller yer alıyor.