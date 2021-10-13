CHP'li Tanal'ın 'Silopi'de spor alanı yok' yalanına Bakan Kasapoğlu'ndan fotoğraflı yanıt

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Silopi'de spor alanları olmadığını öne sürerek "Sosyal devlet nerede?" diye sordu. Tanal'ın paylaşımına cevap veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tesislerin fotoğrafını paylaşarak "Tesislerimiz kullanıma açık. Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Silopi ilçe merkezinde çocukların spor yapabileceği alanlar ve sahalar olmadığını öne sürdü.BAKAN KASAPOĞLU'NDAN FOTOĞRAFLI YANITÇocukların tarlada top koşturduğunu iddia eden Tanal'a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan yanıt geldi.Çocukların spor yaptığı tesislerin fotoğraflarını paylaşan Bakan Kasapoğlu, "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği çok sayıda tesisimiz var Sayın Tanal. Üstelik tesislerimiz yetişkinlerin kullanımına da açık. Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz." ifadelerini kullandı.