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CHP'li Barış Yarkadaş o paylaşımı apar topar sildi! Yalanı ortaya çıktı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye'si ve CHP'ye yakın gazeteciler TÜGVA ile ilgili her gün birbirinden başka yalanları gündeme getiriyor. Son olarak CHP'nin eski vekillerinden gazeteci Barış Yarkadaş, "TÜGVA Hatay İl Başkanı Yahya Kılıç da iki yıl önce İskenderun Teknik Üniversitesi Genel Sekreterliği'ne atanmış. Kayda girsin diye yazdım... Rezalet görülsün diye yazdım" ifadelerine yer verdi. Yahya Kılıç bu iddianın asılsız olduğunu aktarırken, Yarkadaş yalan paylaşımını anında sildi.

Ekleme: 13.10.2021 - 18:36 Güncelleme: 13.10.2021 - 18:47 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Barış Yarkadaş o paylaşımı apar topar sildi! Yalanı ortaya çıktı!
CHP'li İBB'nin zabıtaları TÜGVA'nın Adalar'daki binasına hukuksuz şekilde girmiş ve TÜGVA çalışanlarına saldırmıştı. Olay bir anda Türkiye gündemine yerleşirken, CHP ve CHP'li gazeteciler her gün TÜGVA hakkında mesnetsiz iddialar gündeme getiriyor.

"REZALET GÖRÜLSÜN DİYE YAZDIM" DEDİ, KENDİ REZİL OLDU

Son olarak CHP'nin eski vekillerinden Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜGVA Hatay İl Başkanı Yahya Kılıç da iki yıl önce İskenderun Teknik Üniversitesi Genel Sekreterliği'ne atanmış. Kayda girsin diye yazdım... Rezalet görülsün diye yazdım" dedi.

"SİZİN YALANI MESLEK EDİNMİŞ OLMANIZ BÜYÜK BİR REZALETTİR"

Kılıç, Yarkadaş'ın yalanına anında yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıç, "Ortada bir rezalet olduğu doğrudur; sizin yalanı meslek edinmiş olmanız büyük bir rezalettir. TÜGVA İl Başkanlığı yapmış olmaktan gurur duyardım ancak hiç bir zaman böyle bir görevde bulunmadım. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. " ifadelerini kullandı.


YARKADAŞ YALANI ORTAYA ÇIKINCA NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Yarkadaş, Kılıç'ın yaptığı paylaşımdan sonra hiçbir dayanağı olmayan iddiasını anında sildi. Yeni bir paylaşım yapan Yarkadaş özür dileme inceliğinde bile bulunmadan, "İskenderun Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Yahya Kılıç, TÜGVA Başkanlığı yapmadığını isim benzerliği olduğunu açıklamış." dedi.

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CHP'li Barış Yarkadaş o paylaşımı apar topar sildi! Yalanı ortaya çıktı!
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