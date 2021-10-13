Çankaya'da önemli görüşme! Başkan Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti. Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden de bir açıklama yapıldı.