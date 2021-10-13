BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğu Yayınlandı! BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğunda Neler Var? Bu Hafta BİM Kataloğunda Neler Var?
BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğu, resmi sitesinde yayınlandı. BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğunda pek çok indirimli ürünler yer alıyor. Peki BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğunda neler var? Bu Hafta BİM Kataloğunda Neler Var? İşte BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğu…
BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM kataloğunda onlarca uygun fiyatlı ürün bulunuyor. Bu Cuma BİM marketlerine teknolojik ürünler, ev aletleri ve tekstil ürünleri geliyor. BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğunda yer alan ürünler alışveriş tutkunlarını sevindirdi. BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğunda yer alan tüm ürünler Cuma günü BİM marketlerin raflarında olacak. Peki BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğunda neler var? Bu Cuma BİM’de neler var? İşte BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğu…
BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğu
BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğunun ilk sayfasında kablosuz kulaklık, Wifi, tablet, buharlı temizleyici, şarj aleti ve filtre kahve makinesi bulunuyor.
BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğunun ikinci sayfasında ankastre set, set üstü ocak, mini fırın, Türk kahvesi makinesi ve çeşitli banyo tekstil ürünleri yer alıyor.
BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğunun son sayfasında spor kıyafetleri ve oyuncaklar bulunuyor.
BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğu yer alan tüm ürünler bu şekildedir.