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Bartin Üniversitesi, Cumhurbaskanligi Külliyesi'nde Akademik Yil Açilis Törenine Katildi

Bartin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile Rektör Yardimcilari Prof. Dr. Sedat Yazici ve Prof. Dr. Mehmet Zahmakiran Cumhurbaskanligi Külliyesi’nde gerçeklestirilen 2021-2022 Yüksekögretim Akademik Yil Açilis Törenine katildi.

Ekleme: 6.10.2021 - 00:48 Güncelleme: 13.10.2021 - 18:43 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: İHA
Bartin Üniversitesi, Cumhurbaskanligi Külliyesi'nde Akademik Yil Açilis Törenine Katildi
Tören, Cumhurbaskani Recep Tayyip Erdogan'in tesrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Burada konusan Cumhurbaskani Erdogan, üniversitelerin 2021-2022 Akademik Yili'nin ülke ve millet için hayirlara vesile olmasini dileyerek “Yüksekögretimde, bugün hem yeni akademik yilin açilisini yapmanin hem de yeniden yüz yüze egitim-ögretime baslamanin sevincini yasiyoruz. Salgin tehdidine karsi gereken tedbirleri almak suretiyle, üniversitelerimizde egitim-ögretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararliyiz” dedi.

Açilis konusmalarinin ardindan, üniversitelerdeki bilimsel arastirma ile gerçeklestirilen çalismalari, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini tesvik etmek amaciyla YÖK tarafindan ilk kez 2017-2018 egitim ögretim yilinda verilen “YÖK 2021 Üstün Basari Ödülleri”, ödül almaya hak kazanan akademisyenlere ve üniversitelere verildi.

Kaynak: İHA

Bu haber İHA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.
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