Bartin Üniversitesi, Cumhurbaskanligi Külliyesi'nde Akademik Yil Açilis Törenine Katildi

Tören, Cumhurbaskani Recep Tayyip Erdogan'in tesrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.Burada konusan Cumhurbaskani Erdogan, üniversitelerin 2021-2022 Akademik Yili'nin ülke ve millet için hayirlara vesile olmasini dileyerek “Yüksekögretimde, bugün hem yeni akademik yilin açilisini yapmanin hem de yeniden yüz yüze egitim-ögretime baslamanin sevincini yasiyoruz. Salgin tehdidine karsi gereken tedbirleri almak suretiyle, üniversitelerimizde egitim-ögretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararliyiz” dedi.Açilis konusmalarinin ardindan, üniversitelerdeki bilimsel arastirma ile gerçeklestirilen çalismalari, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini tesvik etmek amaciyla YÖK tarafindan ilk kez 2017-2018 egitim ögretim yilinda verilen “YÖK 2021 Üstün Basari Ödülleri”, ödül almaya hak kazanan akademisyenlere ve üniversitelere verildi.