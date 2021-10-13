Bakan Koca uyardı: Aşı yaptırmamış gençlerin hastalar içindeki oranı artıyor

Koronavirüs vaka sayılarında artış devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından aşı yaptırılması yönünde çağrıda bulundu.Bakan Koca, mesajında aşı yaptırmamış gençlerin hastalar içindeki oranının arttığına dikkat çekerek, ''Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı.'' uyarısında bulundu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter üzerinden paylaştığı mesajı şu şekilde;Dün yatışı yapılan Covid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı.