Altın fiyatları pes dedirtti! Altın fiyatları sağ gösterip sol mu vuracak?

Altın yatırımcısının bugün gözü kulağı ABD'de açıklanacak enflasyon verisinde olacak. Kritik makro ekonomik veri, doların patronu ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek döneme ilişkin para politikasında belirleyici olduğundan, altın fiyatları başta olmak üzere bütün varlık fiyatlarında yönü tayin edecek.ONS ALTIN SIKIŞIK BANT HAREKETİNİ SÜRDÜRÜYOR11 Haziran tarihinde 1900 dolar bandından sert düşerek 1750 dolar bandına yerleşen ons altın, o tarihten bu yana, zamanının büyük çoğunluğunu 1720-1820 dolar bandında geçirdi. Küresel enflasyon endişelerinden beslenen ons altın, Fed'in artan enflasyon karşısında sıkılaşma adımlarını atmaya başlayacağı beklentisiyle de baskılandı. Bir yerden destek alan ons, diğer taraftan baskı yiyince sıkışık bant hareketi kaçınılmaz oldu.ONS ALTIN YATIRIMCISI 2021'DE KAYIPLARI OYNADI1750 dolar seviyesi dikkate alındığında ons altın tarafında kayıp yılın ilk 10 ayı itibariyle 150 dolar ve yüzde 8 olarak dikkat çekti.Hem ons hem de dolar kuru ile yön bulan gram altın fiyatları 513 lirayı aşarak son 4 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.2021 yılında dalgalı bir grafik çizen gram altın 19 Şubat 2021'de 400 liranın altın sarkarak yatırımcısına alım fırsatı vermişti. Gördüğü 394 liranın ardından yönünü yukarı kıran gram altın için 2021 yılı zirvesi 538 lira düzeyinde bulunuyor.GRAM ALTINI DİPTEN ALAN YÜZDE 30 KAZANDI394 lira dip seviyesi dikkate alındığında gram altın yaklaşık 8 ayda 119 lira yükselerek yatırımcısına yüzde 30 düzeyinde kazanç sağladı. Gram altın fiyatı için 2021 yılı dikkate alındığında kazanç 59 lirayla yüzde 13 olarak dikkat çekti.GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK OLACAK ONS, FED'E KİLİTLENDİGram altın fiyatlarındaki seyir için büyük önem arz eden ons, yaklaşık 3 aydır 1720-1820 dolar bandında hareket etti. Küresel düzeyde artan enflasyon endişeleriyle enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkan onsun yükselişini güçlendirememesinin ana nedeni olarak, Fed'in genişlemeci para politikalarından dönüş için verdiği sinyaller görülüyor.PİYASALARIN ÖNCÜ GÖSTERGESİ ONS ALTIN!Merkez bankalarının Covid-19 sürecinde uyguladığı parasal genişleme sürecinden dönüş sinyalleri vermesine, yatırım araçları arasında ilk tepkiyi hep ons altın verdi. Bu nedenle yatırımcılar piyasalarda tepkiyi ve fiyatlamayı ölçmek için onsu dikkatle takip ediyor.MERKEZ BANKALARI FED'İ TAKİP EDİYOR: FED ENFLASYON VERİSİNİABD Merkez Bankası (Fed), Covid-19 sürecinde piyasayı hem negatif faiz politikasıyla fonladı hem de aylık en az 120 milyar dolarlık varlık alımı yaparak fonladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere diğer gelişmiş ülkelerin merkez bankaları da Fed'i takip etti. Aylarca uygulanan bu politikalar piyasalarda devasa boyutlarda likidite yarattı. Bu boyutlarda bir likidite artan risklerle birleşince altın fiyatları ons öncülüğünde rekorlar kırdı.BOL LİKİDİTENİN EN BÜYÜK YAN ETKİSİ ENFLASYON OLDUBu likiditenin getirdiği en büyük yan etki ise enflasyon oldu. Hemen hemen her ülkede emtia fiyatları öncülüğünde enflasyon hız kazandı.ENFLASYON VERİSİ ALTIN FİYATLARI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?Enflasyonun normalde altın fiyatları için destekleyici bir unsur olması beklenirken, Fed ve diğer merkez bankalarının enflasyonu zapt etmek amacıyla genişlemeci para politikalarından dönüş için hamle yapacağı algısı yarattı. Bu algı ons altın tarafında ana baskılayıcı unsur oldu.ALTIN YATIRIMCISI DİKKAT! ENFLASYON VERİSİ BUGÜN AÇIKLANIYORFed daha önce yaptığı açıklamada, ABD'de açıklanacak enflasyon ve tarım dışı istihdam verisinde bozulmalar görülmediği takdirde yıl bitmeden varlık alımlarını kısmaya başlayacağını açıklamıştı.Son açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin oldukça altında kalmıştı. Enflasyon verisi ise bugün saat 15:30'da açıklanacak. Piyasaların gözü kulağı bugün enflasyon verisinde olacakken eş zamanlı olacak altın fiyatlarının verdiği tepkiler izlenecek.ONS ALTIN İÇİN ÖNEMLİ DESTEK SEVİYELERİOns altın fiyatları için aşağıda takip edilecek seviyeler 1720-1680-1650 dolar bandı olacakken, yukarı da ilk olarak izlenecek seviye 1792-1835-1900 seviyeleri olacak.Analistler 1650 dolar seviyesinin altında yeni dip arayışlarının söz konusu olacağını vurgularken, 1900 dolar seviyesinin aşılması durumunda ise yeni zirve seviyelerinin artık konuşulabileceğini ifade etti.