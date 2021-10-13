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ABD ve İsrail'den İran'a gözdağı: Diplomasi başarısız olursa diğer seçenekler masada...

ABD ve İsrail'den, İran ile nükleer müzakereler konusunda yeni bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, devam eden müzakerelerde sürenin kısaldığını belirterek, diplomasinin başarısız olması durumunda diğer seçeneklerin masada olduğunu ifade etti. İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ise nükleer müzakerelerde kaybedilen zamanın İran’ın nükleer programına devam etmesini sağladığını savundu.

Ekleme: 13.10.2021 - 21:21 Güncelleme: 13.10.2021 - 21:33 / Editör: Ozge Selin
ABD ve İsrail'den İran'a gözdağı: Diplomasi başarısız olursa diğer seçenekler masada...
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile iki ülke arasındaki normalleşme anlaşmasının yıl dönümünde Washington'da bir araya geldikten sonra, iki bakanla ortak basın toplantısı düzenledi.

İran'a ilişkin soruları yanıtlayan Blinken, bu ülkenin nükleer silah elde etmemesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

Diplomatik yolların en iyi çözüm yolu olduğuna inandıklarını ifade eden Blinken, aylardır ülkesinin İran nükleer anlaşmasına dönme konusunda hazır olduğunu ifade ettiğini ancak Tahran'ın bu konuda hazır olduğunu görmediklerini belirtti.

"ZAMAN DARALIYOR"

Blinken, "Zaman daralıyor ve burada da görüştüğümüz üzere Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na (OKEK) dönsek bile OKEK'in temel faydalarını göremeyeceğimiz bir noktaya yaklaşıyoruz. Çünkü İran, daha çok santrifüj kullanarak uranyum zenginleştirme oranını yüzde 20'den yüzde 60'a çıkarmak başta olmak üzere bu süreyi nükleer programını ilerletmek için kullanıyor." diye konuştu.

"DİĞER SEÇENEKLERE DÖNMEYE HAZIRIZ"

İran'ın meydan okumalarıyla baş etmek için tüm seçenekleri değerlendirdiklerini anlatan Blinken, "Diplomasi başarısız olursa askeri seçenekleri değerlendirecek misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Az önce belirttiğim nedenlerden dolayı zamanımız gittikçe kısalıyor. Aynı zamanda İran'ın tepkilerini, durumunu yakından izliyoruz. İran yolunu değiştirmezse diğer seçeneklere dönmeye hazırız."

"İRAN NÜKLEER BOMBAYA HER GÜN BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYO"

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ise nükleer müzakerelerde kaybedilen zamanın İran'ın nükleer programına devam etmesini sağladığını savunarak, "Her geçen gün, gecikilen her gün İran nükleer bombaya bir adım daha yaklaşıyor." dedi.

Lapid, İran'ın dünyayı nükleer program konusunda kandırdığını ileri sürerek, "Ben ve Bakan Blinken, Holokost'tan kurtulan ailelerin çocuklarıyız. Bizler bir ulusun dünyayı kötülükten korumak için ne zaman güç kullanması gerektiğini biliriz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in kendini savunma hakkını mahfuz tuttuğunu vurgulayan Lapid, "Eğer diplomasi başarısız olursa diğer tüm seçenekler masada olacak. Diğer seçenek ifadesinin ne anlama geldiğini buradaki herkes anlıyor, Tahran da anlıyor." açıklamasında bulundu.
ABD ve İsrail'den İran'a gözdağı: Diplomasi başarısız olursa diğer seçenekler masada...
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