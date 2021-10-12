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Zülfü Livaneli'nin Selahattin Demirtaş paylaşımı olay oldu: Edebiyatımızın usta kalemi

Bir dönem CHP’de siyaset yapan sanatçı Zülfü Livaneli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Efsun adlı kitabını paylaşan Livaneli, "Edebiyatımızın usta kalemi" ifadelerini kullandı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Livaneli'yi topa tuttu.

Ekleme: 12.10.2021 - 10:10 Güncelleme: 12.10.2021 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Zülfü Livaneli'nin Selahattin Demirtaş paylaşımı olay oldu: Edebiyatımızın usta kalemi
Eski CHP'li sanatçı Zülfü Livaneli, Twitter hesabından Selahattin Demirtaş'ın 'Efsun' isimli imzalı romanını paylaştı. Livaneli'nin paylaşımı kısa sürede gündem olurken, tartışmanın da fitilini ateşledi.

Livaneli paylaşımında 'Edebiyatımızın usta kalemlerinden Selahattin Demirtaş'ın son romanını zevkle okuyorum. Teşekkürlerimle. Zor koşullarda, uzun sürelerde verdiği, insancıllık ortak temalı, 4 eserini de okumanızı öneriyorum. Giderek gelişen bir dil ve derinleşen konular.' ifadelerini kullandı.



Çok sayıda kullanıcı bebek katili Demirtaş'a methiyeler düzen Livaneli'ye eleştiri yağdırdı. O eleştirilerden bazıları:










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Zülfü Livaneli'nin Selahattin Demirtaş paylaşımı olay oldu: Edebiyatımızın usta kalemi
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