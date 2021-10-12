Yunanistan'dan peş peşe panik hamleleri: İsrail, Almanya ve Fransa ile...

Milli gelirine oranla yaptığı savunma harcamaları Yunan kamuoyu tarafından da eleştirilen Atina hükümeti, son olarak Fransa'dan maliyeti toplam 2,9 milyar doları bulacak 3 fırkateyn alacağını duyurdu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis anlaşması sonrasında Türkiye ile bir silahlanma yarışında olmadıklarını ve Türkiye ile farklılıkları diyalog yoluyla çözmeyi umduklarını söyleyerek uluslararası kamuoyuna sempatik görünme çabasına girdi.Öte yandan, Ankara-Atina arasında gerçekleştirilen görüşmelerde uluslararası hukukla açıklanamayacak iddialarında ısrarcı olduğu, buna karşın Türkiye ile ilişkileri düzeltme yanlısı tutum takındığına yönelik algı yaratma çabası olduğu ifade ediliyor.SİLAHLANMA YARIŞINA GİRMEM DEDİ, BÜTÇEYİ SİLAHA YATIRDIAralık 2020 itibarıyla Yunanistan'ın 2021 savunma bütçesi 2,5 milyar Euro seviyesine çıkartılmasını öngören bütçe tasarısı parlamentodan geçmesiyle Atina, savunma bütçesini geçen yıla oranla beş katına çıkardı. Miçotakis, orduya ayrılan bütçedeki bu büyük artışı son dönemde Doğu Akdeniz'de Türkiye'yle yaşanan gerginlikle gerekçelendirdi.İSRAİL-ALMANYA VE FRANSA İLE SİLAH ANLAŞMASIAynı Miçotakis, Fransa ile yeni silah anlaşmaları imzalamadan önce "Türkiye ile bir silahlanma yarışına girme niyetim hiç yok" ifadesini kullandı. Meriç sınırına ve adalara konuşlandırmak üzere İsrail'den 250 milyon Euro değerinde füze almayı planlayan Yunanistan, silahlanma yolunda Eylül ayının bir diğer anlaşmasını ise Almanya ile yaptı. Yunanistan, bunun için Almanya'ya 44 torpido için 110 milyon Euro ödeyecek. Yunanistan, Fransa'dan maliyeti toplam 2,9 milyar doları bulacak Belharra sınıfı 3 fırkateyn alacağını kaydetti.