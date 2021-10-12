  • USD: 8,90 - 8,91
  • EURO: 10,28 - 10,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yine PKK-YPG diyemediler! ABD'den Türkiye'ye başsağlığı!

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye binlerce TIR ağır silah ve mühimmat desteğinde bulunan ABD, Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Türkiye'ye başsağlığı diledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, YPG/PKK'nın adını zikretmeden "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine de başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 12.10.2021 - 23:54 Güncelleme: 12.10.2021 - 23:56 / Editör: Ozge Selin
Yine PKK-YPG diyemediler! ABD'den Türkiye'ye başsağlığı!
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine başsağlığı diliyoruz." açıklamasını yaptı.

Price, günlük basın brifinginde terör örgütü YPG/PKK tarafından Türkiye'ye yönelik saldırıları değerlendirdi.

PKK VE YPG'NİN ADINI ZİKRETMEDİLER...
Price, YPG/PKK'nın adını zikretmeden "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine de başsağlığı diliyoruz."
ifadelerini kullandı. ABD'li sözcü, "Ateşkes bölgelerine tüm tarafların riayet etmesi, Suriye'de istikrarın güçlendirilmesi ve siyasi çözüm için çalışılması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMA
ABD Ankara Büyükelçiliği, "Suriye'de hayatını kaybeden Türk Polis Teşkilatı mensuplarının ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz. NATO Müttefikimiz Türkiye'ye yönelik olarak gerçekleştirilen sınır ötesi saldırıyı kınıyoruz. Biz NATO'yuz, birlikte daha güçlüyüz" açıklamasında bulundu.

PKK'NIN SALDIRILARDA KULLANDIĞI ABD YAPIMI ANTİ TANK FÜZESİ
Terör örgütü PKK/YPG/PYD, Suriye'de işgal ettiği Tel Rıfat bölgesinden ABD yapımı anti-tank TOW füzesiyle sürekli TSK ve Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) saldırılar gerçekleştiriyor.
Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
İstanbul'da metrobüslerin tavanlarından su akıyor! Sağanak yağış sonrası İBB'nin utanç görüntüleri....
Yine PKK-YPG diyemediler! ABD'den Türkiye'ye başsağlığı!
CHP'li Belediye Başkanı kendisine tepki gösteren vatandaşla tartıştı: Böyle bir konuşmaya müsaade etmem
Bakan Koca paylaştı! Mavi il sayısı 28'e ulaştı!
Tekirdağ'da kayınpeder dehşeti: Gelinini öldürüp parçalara ayırdı!
Millet İttifakı'nın parlamenter sistem çelişkisi! CHP'li vekil İlhan Kesici ve parlamenter sistemi yıllar önce bu sözlerle anlatmış
İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu: HDP'yi seçimi etkileyecek bir siyasi aktör olarak görmüyorum
12 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Fransa'da hükümet ile psikoposlar arasında 'istismar' gerilimi: O psikopos bakanlığa çağrıldı!
Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında skandala imza attı: Demirtaş'a özgürlük istedi, PKK demeden terörü kınadı
27 saatlik işgal belgelendi! İşte mahkemenin TÜGVA kararı
Paşinyan Putin'e koştu: Bütün konuları onunla ele alacağım
Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazayla ilgili korkunç iddia
TÜGVA mesnetsiz iddialara tek tek cevap verdi! Yalan haberlere karşı basın açıklaması yapıldı
Nevşin Mengü'nün gelen yoruma küfürlü tepkisi
İstanbul'daki cinayette yürek yakan sözler: Abla annem ölüyor!
IMF Türkiye büyüme beklentisini açıkladı!
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Aşı Uygulama Rehberi güncellendi
Provokatör Metin Cihan'ın kirli sicili! Dosyası kabarık çıktı: Hırsızlık, FETÖ ve PKK desteği..
Nemrut'un 48 yıllık gönüllü bekçisi: Her gün 20 kilometre gidiyor

Nemrut'un 48 yıllık gönüllü bekçisi: Her gün 20 kilometre gidiyor

Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 48 kent için sağanak uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 48 kent için sağanak uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Dünya yine onu konuşuyor! Kuzey Kore liderinden sandaletli görüntü

Dünya yine onu konuşuyor! Kuzey Kore liderinden sandaletli görüntü

Haydarpaşa Garı'nda peronlar kalkınca ortaya çıktı! Tarihi anlar: İlk kez görüntülendi...

Haydarpaşa Garı'nda peronlar kalkınca ortaya çıktı! Tarihi anlar: İlk kez görüntülendi...

Türkiye ve Yunanistan için kritik deprem uyarısı!

Türkiye ve Yunanistan için kritik deprem uyarısı!

Melek İpek Türkiye’de gündem olmuştu! Ve o karar onandı!

Melek İpek Türkiye’de gündem olmuştu! Ve o karar onandı!