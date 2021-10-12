Yine PKK-YPG diyemediler! ABD'den Türkiye'ye başsağlığı!

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye binlerce TIR ağır silah ve mühimmat desteğinde bulunan ABD, Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Türkiye'ye başsağlığı diledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, YPG/PKK'nın adını zikretmeden "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine de başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine başsağlığı diliyoruz." açıklamasını yaptı.Price, günlük basın brifinginde terör örgütü YPG/PKK tarafından Türkiye'ye yönelik saldırıları değerlendirdi.PKK VE YPG'NİN ADINI ZİKRETMEDİLER...Price, YPG/PKK'nın adını zikretmeden "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine de başsağlığı diliyoruz."ifadelerini kullandı. ABD'li sözcü, "Ateşkes bölgelerine tüm tarafların riayet etmesi, Suriye'de istikrarın güçlendirilmesi ve siyasi çözüm için çalışılması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMAABD Ankara Büyükelçiliği, "Suriye'de hayatını kaybeden Türk Polis Teşkilatı mensuplarının ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz. NATO Müttefikimiz Türkiye'ye yönelik olarak gerçekleştirilen sınır ötesi saldırıyı kınıyoruz. Biz NATO'yuz, birlikte daha güçlüyüz" açıklamasında bulundu.PKK'NIN SALDIRILARDA KULLANDIĞI ABD YAPIMI ANTİ TANK FÜZESİTerör örgütü PKK/YPG/PYD, Suriye'de işgal ettiği Tel Rıfat bölgesinden ABD yapımı anti-tank TOW füzesiyle sürekli TSK ve Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) saldırılar gerçekleştiriyor.