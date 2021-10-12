Yasak Elma 115. Bölüm İzle! Yasak Elma Son Bölümde Neler Oldu? Yasak Elma Son Bölüm

Yasak Elma 115. Bölüm İzle



İzleyiciyle buluştu. Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma’nın son bölümüne Yıldız karakteri damga vurdu. Bölümü kaçıranlar isekonusunu araştırmaya başladı. Peki? Yasak Elma son bölümüyle yine gündeme oturdu. Yıldız, Ender ve Doğan karakterleri dün akşam yayınlanan bölümde hain planlarıyla izleyiciyi şaşkına uğrattı. İşteYasak Elma son bölümünde Yıldız, kocası Çağatay ve Kumru’nun gizli ilişkisini öğrendi ve soluğu boşanma avukatında aldı. Boşanma avukatı ise Yıldız’ın intikam ateşini daha da körükledi. Yıldız bölüm boyunca kimseye Çağatay ve Kumru’nun ilişkisinden bahsetmedi ve intikam planları yaptı. İhanete uğradıktan sonra asla eskisi gibi olmayan Yıldız herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Çağatay ve Kumru’dan ayrı ayrı intikam alabilmek için harekete geçti.Kumru’nun babası Doğan ise Ender ve Çağatay’ın şirketine ortak oldu. Ancak bu ortaklık tamamen Çağatay’dan intikam almak için olacaktı. Ender ise Doğan’la yakınlaştığı sırada beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Yasak Elma son bölüm izle yine izleyicileri ekran başına kitlemeyi başardı.! “?” sorusunu sizler için yanıtladık. Daha fazlası için takipte kalın…