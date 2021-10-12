Valilikten ticari taksilere yasaklamalar!

Turizmin gözde merkezi Muğla'da, ticari taksilerle ilgili gelen şikayetler üzerine Valilik harekete geçti. Muğla Valiliği, taksilerin faaliyetlerine yönelik bazı yasaklamalar getirdi. Ticari taksilerde seyahat edenlerin güvenilir hizmet almalarını sağlamak, yaşanabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergâhını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi yasaklandı.Buna ek olarak, araçların bakımsız ve /veya kirli kullanılması, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmesi, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanması, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuların rahatsız edilmesi, araç içerisinde sigara içilmesi, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması, araçta pazarlık usulü yolcu taşınması, alkollü iken araç kullanılması yasaklandı. Kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu alınmaktan kaçınılması, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması, ödeme konusunda sorun çıkarılması yasaklandı.İDARİ PARA CEZASIMuğla Valiliği, aksine davranan şoförler hakkında ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanağı düzenlemeye kolluk kuvvetleri ve belediye trafik zabıtası yetkili olup ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli/idari işlemler yapılacağı ve gerekli idari para cezası uygulanacağını bildirdi.