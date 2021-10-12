Türkiye ve Yunanistan için kritik deprem uyarısı!

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremle ilgili çok önemli bilgiler verdi. Ersoy, şunları söyledi:'GİRİT'TE HASAR OLABİLİR'Burası Yunanistan için de Türkiye için de en kritik, en büyük depremler oluşturabilecek bir mekanizmaya sahip. Bu 6.3'lük deprem tarihte olan büyük depremlere göre; çok çok küçük bir deprem sayılabilir. Birazcık hasar vermiş olabilir.Ancak oluş yeri çok kritik. Buralarda 9'a yakın, Marmara'da beklediğimizin 30 katı büyük bir depremi burada bekleyebiliriz.Zaman zaman da 6 ve üzerine çıkan depremler oldu. Bu depremleri Datça depremleri ile karıştırmamalıyız. Çünkü aynı yerler ve mekanlar değil. Güneybatıdaki depremlerimizden ayrı tutmak gerekir. Bundan dolayı paniklememek gerekiyor.'YAPININ SAĞLAM OLMASI YETMEZ'Ersoy, şöyle devam etti: İzmir kritik bir yer. Zemini kötü. Dolayısıyla bu depremlerden etkileniyor. Yapının sağlam olması yetmez. Zeminin kötülüğünden dolayı hissetmiş olabilirler.