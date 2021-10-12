  • USD: 8,90 - 8,91
  • EURO: 10,28 - 10,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye'den ABD'ye F-35 için çözüm önerisi: 40 adet F-16 alalım

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin ABD’den 40 F-16 savaş jeti almak için yaptığı taleple ilgili konuştu.

Ekleme: 12.10.2021 - 10:12 Güncelleme: 12.10.2021 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'den ABD'ye F-35 için çözüm önerisi: 40 adet F-16 alalım
Türkiye'nin üretici ortağı olduğu F-35 savaş uçağı programı, ABD'nin politikaları yüzünden yılan hikayesine döndü.

Türkiye’yi, parasını ödediği halde Rus S-400 alımından sonra F-35 programında çıkaran ABD'ye, geçtiğimiz günlerde yeni bir teklif götürüldü.

Türkiye, F-16 savaş uçaklarından 40 adet, yaklaşık 80 adet de modernizasyon kiti almak için ABD'ye talebini iletti.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Türkiye’nin ABD’den 40 F-16 savaş jeti almak için yaptığı taleple ilgili konuştu.

"ALTERNATİF OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Milliyet'ten Aslıhan Karataş'a konuşan Kalın, Türkiye’nin ABD’den F-16 talebine ilişkin F-35 programına ödenen 1,4 milyar doları hatırlatarak, “Ödediğimiz para karşılığında mevcut F-16 filomuzun genişletilmesi, alınması ve elimizdeki F-16’ların modernizasyonu bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Mesele daha yeni şekilleniyor.

EĞER F-35 MESELESİ ÇÖZÜLMEYECEKSE...

Eğer F-35 meselesi yakın vadede çözülmeyecekse, o zaman alternatiflere bakmamız gayet doğaldır. Türkiye, savunma sanayii alanında alternatifsiz değildir. İhtiyacı olan ürünleri müttefiklerinden ve dünya pazarlarından alma yoluna gidebilir.” dedi.
Fethi Sekin şehit olmuştu! Bombaları ve silahları getiren terörist yakalandı...
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Yunanistan'dan peş peşe panik hamleleri: İsrail, Almanya ve Fransa ile...
Korona aşısı, kalp spazmı yapıyor iddiası çürüdü!
Fransız senatör Pierre Laurent'den skandal paylaşım! Bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi!
İmamoğlu böyle protesto görmedi! İBB tarafından kısırlaştırılan sokak köpeği öldü cesedini beze sarıp belediye binasının önüne bıraktı!
ABD polisi, felçli siyahi adamı saçlarından tutup sürükledi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Siyasette manipülasyon devri kapanmıştır
TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor
Zülfü Livaneli'nin Selahattin Demirtaş paylaşımı olay oldu: Edebiyatımızın usta kalemi
Türkiye'den ABD'ye F-35 için çözüm önerisi: 40 adet F-16 alalım
Başkan Erdoğan'dan iklim değişikliği mesajı!
Tunus'un ve Arap dünyasının ilk kadın başbakanı Necla Buden, yeni kabineyi açıkladı
‘ABD garantisi’ iddiası! Yunan basını bayram ediyor: Türkiye'ye karşı zafer
Mirgün Cabas'a Selim Kiraz davası! Attığı tweet...
Şanlıurfa'da soy isim benzerliği kabusları oldu: 160 kişi köylerini terk etti
9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı “Çekirge Operasyonu”
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Türkiye’de solun hizmet ve icraat yapma kabiliyeti yok
Başkan Erdoğan operasyon sinyali vermişti! Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, o ülkelere dikkat çekti: Dört benzemez...
8. Konya Bilim Festivali’ne 250 bin ziyaretçi
Manzarayı beğenmiyordu: Şikayetlerden bıktı karısına dönen ev yaptı

Manzarayı beğenmiyordu: Şikayetlerden bıktı karısına dönen ev yaptı

Bakan Koca'dan kritik uyarı! 'Yükseliyor' dedi ve..

Bakan Koca'dan kritik uyarı! 'Yükseliyor' dedi ve..

Dünya yine onu konuşuyor! Kuzey Kore liderinden sandaletli görüntü

Dünya yine onu konuşuyor! Kuzey Kore liderinden sandaletli görüntü

ABD'de Kristof Kolomb için dikkat çeken iddia! Amerika kıtasını İslam korkusu sayesinde keşfetti

ABD'de Kristof Kolomb için dikkat çeken iddia! Amerika kıtasını İslam korkusu sayesinde keşfetti

ABD'de TikTok akımı uğruna öğretmenine saldırdı

ABD'de TikTok akımı uğruna öğretmenine saldırdı

Melek İpek Türkiye’de gündem olmuştu! Ve o karar onandı!

Melek İpek Türkiye’de gündem olmuştu! Ve o karar onandı!