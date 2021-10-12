Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Aşı Uygulama Rehberi güncellendi

Sağlık Bakanlığı aşı uygulama rehberini güncelledi. Gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısının uygulanması tavsiye edildi. Güncelleme ile gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması önerildi.Rehberde; Kovid-19 gebelerde gebe olmayanlara göre daha ağır seyrederek, daha fazla ölümle sonuçlandığını ve bu yüzden birçok ülkede Kovid-19'un anne ölümlerinin birinci nedeni haline geldiği vurgulandı.Gebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde gebelere aşı uygulaması tavsiye edildi.Aşıların gebelik öncesinde ve gebeliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabileceği belirtildi.