Provokatör Metin Cihan'ın kirli sicili! Dosyası kabarık çıktı: Hırsızlık, FETÖ ve PKK desteği..

Metin Cihan isimli sosyal medya kullanıcısı birçok yalan ve iftirayla halkı provokasyona sürüklemeye çalışıyor. Asılsız paylaşımları ile öne çıkan Metin Cihan'ın isminin Cihan Yücel olduğu, birçok suçtan da sabıkası olduğu ortaya çıktı.KİMDİR BU CİHAN YÜCEL?1979'da Tunceli'de doğan Cihan Yücel, Metin Cihan isimli @metcihan rumuzlu Twitter hesabını yönetiyor.Yücel'in "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama", "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" suçlarından adli kayıtları da bulunuyor.ABLASI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YÖNETİCİLERİNDEN!Yücel'in kendisinin yanı sıra ablasının da kirli bağlantıları ortaya çıktı.Yücel'in ablası Fadime Kıllı, PKK terör örgütünün kritik isimlerinden biri. Kıllı, Nazimiye'de doğdu. PKK/KCK'nın kırsal faaliyetlerini yürüttü. Kıllı'nın örgütte sözde kadınlar sorumlusu olduğu iddia ediliyor. Terörist Kıllı'nın 2010 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanından yurtdışı çıkıp Almanya'yagittiği belirtildi.HIRSIZLIK VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARINDAN SABIKALICihan Yücel, 1996 yılında başladığı Boğaziçi Üniversitesi Teknik Programlar bölümünden, 2006 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümünde eğitime başladı. 2007'de "Seçim Kanununa Muhalefet" suçundan şüpheli olarak işlem gördü. 2011'de "Açıktan Hırsızlık-Güveni Kötüye Kullanma" suçundan şüpheli olan Yücel hakkında işlem yapıldı.TKP'DE YÖNETİCİLİK YAPTITürkiye Komünist Partisi mensubu olan Yücel'in, 2013 yılında Tunceli İl Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği, TKP faaliyetleri kapsamında etkinliklere katıldığı öğrenildi.GEZİ KALKIŞMASININ İÇİNDEN DE O ÇIKTIYine aynı sene Gezi Kalkışmasını provoke eden sosyal medya hesaplarını açan grubun içinde olduğu, sosyal hesap paylaşım bloklarında yer almasının sağladığı ve İstanbul'da düzenlenen eylemlere aktif olarak katıldı.SUÇLARI SAYMAKLA BİTMİYOR2015'te "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet ve Görevi Yaptırmamak için Direnmek" suçlarından hakkında işlem yapıldı. 1 oğlu olan Yücel, 2017'de İstanbul'da yer alan Contentus Dil Hizmetleri Limited Şirketinde çalıştı. 2018'de "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçunu işledi.YURT DIŞINDAN DÖNMEDİYine gelen bilgilere göre, Cihan Yücel'in 1992-2019 arasında toplam 18 adet yurtdışı çıkış-giriş kaydı bulunuyor.Temmuz 2019'da İstanbul Atatürk Havalimanından Odessa (Ukrayna) Havalimanına giden Yücel, o zamandan beri yurtdışında firari olarak casusluk faaliyetlerine devam ediyor.FETÖ SİTESİNİN PAYLAŞIMLARINI SIK SIK RT'LİYORCihan Yücel, FETÖ'nün sosyal medyadaki yayın organlarından Kronos Haber'in paylaşımlarını sık sık RT'liyor. Kronos Haber, Türkiye'ye yönelik iftira kampanyaları ve karalama çalışmaları yürütmesi ile dikkat çekiyor.BAŞKAN ERDOĞAN'I KÜFÜRLE HEDEF ALMIŞTI17-25 Aralık FETÖ'cü polis / yargı darbe girişimlerinden sonra da AK Parti'ye ve Başkan Erdoğan'a saldırılarını devam ettiren Cihan Yücel, seçim sürecinde Erdoğan ve partisine küfrettiğini itiraf etmişti. Cihan, "Seçim karnem: akepeye/tayyibe edilen küfürü: 1867. İglili twit sayısı: 694. Görüşülüp ikna edilen akepeli sayısı: 0. Otur sıfır" sözlerini sarf etmişti.'DİKTATÖR' DEDİ, AYAKLANMA ÇAĞRISI YAPTI2014'teki Yerel Seçimlerden sonra Başkan Erdoğan için diktatör hakaretinde bulunan, hatta devrileceği tehdidinde bulunan Cihan Yücel,"Her diktatör gibi devrileceği" ifadesi ile, ayaklanma çağrısı yapmıştı.15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA ALÇAK PAYLAŞIMLARDA BULUNMUŞTU15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında darbeye alkış tutan kesimin marketlere koşmasıyla birlikte, "Ekmek makarna kuyrukları oluştu" diye dalga geçen Yücel, AK Parti'nin son kozlarını oynadığını savunmuştu.