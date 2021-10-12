Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 48 kent için sağanak uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13-17 Ekim tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. Rapora göre; İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 48 kent için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Rüzgarın; Güney Ege, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, sabah saatlerinde Antalya’nın doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının; Batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in batısı ve Antalya'nın doğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
48 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI
Çarşamba günü; İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Yalova, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu, Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Muş, Siirt, Hakkari, Batman, Mardin, Adana, Hatay ve Osmaniye'de sağanak yağış etkili olacak.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneyinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
KOCAELİ 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney Ege'de (İzmir'in güneyi, Aydın ve Muğla çevreleri) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AYDIN 13°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 18°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların güneyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA 13°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Adana'nın iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in batısı ile Antalya'nın doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.
ADANA 17°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 19°C, 24°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 15°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 21°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu
SİVAS 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Düzce'nin kıyı kesimleri ile Zonguldak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE 8°C, 24°C
Parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı
SAMSUN 16°C, 25°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 19°C
Parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı
KARS 2°C, 18°C
Parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı
MALATYA 7°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
VAN 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 14°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık