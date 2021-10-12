Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 48 kent için sağanak uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGARHava sıcaklığının; Batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in batısı ve Antalya'nın doğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.48 İL İÇİN SAĞANAK UYARISIÇarşamba günü; İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Yalova, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu, Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Muş, Siirt, Hakkari, Batman, Mardin, Adana, Hatay ve Osmaniye'de sağanak yağış etkili olacak.BÖLGELERDE HAVA DURUMUMARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ÇANAKKALE 15°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneyinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.İSTANBUL 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.KOCAELİ 15°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney Ege'de (İzmir'in güneyi, Aydın ve Muğla çevreleri) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.A.KARAHİSAR 8°C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAYDIN 13°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR 18°C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların güneyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.MANİSA 13°C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Adana'nın iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in batısı ile Antalya'nın doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.ADANA 17°C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA 19°C, 24°CParçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 15°C, 27°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 9°C, 22°CParçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 10°C, 21°CParçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 8°C, 18°CParçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 12°C, 23°CParçalı bulutluSİVAS 8°C, 22°CParçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Düzce'nin kıyı kesimleri ile Zonguldak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 16°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.SON DAKİKA | 12 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durumSON DAKİKA | 12 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durumSon Dakika: Afyonkarahisar’da 5 öğrencinin öldüğü kazayla ilgili korkunç iddiaAfyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazayla ilgili korkunç iddiaSON DAKİKA: Girit’te 6.3’lük deprem: ‘Yunanistan ve Türkiye için burası kritik’ diyerek uyardı!SON DAKİKA: Girit’te 6.3’lük deprem: ‘Yunanistan ve Türkiye için burası kritik’ diyerek uyardı!2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret hesabı!2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?Rekorların efendisi Cristiano Ronaldo her şeye sahip! İşte bu zamana kadar kırdığı tüm rekorlar…Rekorların efendisi Cristiano Ronaldo her şeye sahip!ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜMÜŞHANE 8°C, 24°CParçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlıSAMSUN 16°C, 25°CParçalı bulutluTOKAT 11°C, 23°CParçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlıTRABZON 15°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, yarın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 3°C, 19°CParçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlıKARS 2°C, 18°CParçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlıMALATYA 7°C, 26°CAz bulutlu ve açıkVAN 9°C, 23°CParçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 12°C, 28°CParçalı bulutlu, yarın doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 13°C, 27°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 14°C, 26°CParçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 17°C, 31°CAz bulutlu ve açık