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İzmir'de metro çalışanlarından grev kararı! O tarihte kontak kapatacaklar

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ile Demiryol-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Sendika, grev kararı alırken, 22 Ekim'de İzmir'de tramvay ve metroların kontak kapatacağı duyuruldu.

Ekleme: 12.10.2021 - 17:22 Güncelleme: 12.10.2021 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de metro çalışanlarından grev kararı! O tarihte kontak kapatacaklar
Demiryol-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yürütülen ve 627 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Alınan grev kararı ile
birlikte 22 Ekim'de İzmir'de tramvay ve metro, kontak kapatıyor. İzmir ulaşımının önemli unsurlarından İzmir Metro'da toplamda 627 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İzmir Metro A.Ş. ve işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile metro ve tramvayda yetkili olan Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen görüşmelerde 69 maddeden ücretle ilgili 9'unda uzlaşılamayınca, işçiler İzmir Metro A.Ş. önünde geçtiğimiz hafta eylem yapılmıştı. Bugün yapılan açıklamada ise, toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamaması dolayısıyla 22 Ekim günü saat 05.00'te greve
çıkılacağı açıklandı.

Grev kararının duyurulduğu basın açıklamasında konuşan Demiryol - İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, İzmir Metro A.Ş. yöneticileri ile 9 maddede uzlaşamadıklarını vurguladı. Giral açıklamasında şu sözlere yer verdi: '627 üyemiz adına sendikamız ile İzmir Metro A.Ş. arasında yürütülmekte olan 9.dönem toplu iş sözleşme görüşmelerimiz 20 Nisan 2021 tarihinde başlamış ve 180 gündür de devam etmektedir. 69 maddeden oluşan sözleşme taslağımızın 50 maddesi üzerinde anlaşma sağlanmış, geriye kalan 9 madde üzerinde tüm iyi niyet çabalarımıza rağmen anlaşma sağlanamamıştır. Anlaşılmayan bu 9 maddenin temel sebebi sayın Tunç Soyer'in iradesini masaya yansıtmayan Metro A.Ş. yönetimidir. Bugün tarihini belirlediğimiz grev kararının mimarları da onlardır. Müzakere yolunu hep açık tuttuğumuz bu süreçte işverenimizden sadaka değil, emeğimizin karşılığını, evimizi geçindirebileceğimiz ve insanca yaşayabileceğimiz ücretler talep ettik.

Anlaşma yanlısı olmayan tutumlarından dolayı 28 Eylül'de bizleri grev kararı almak zorunda bırakan işverenimize, hakkımızı verin dedik, duymadılar. Ücretlerimiz açlık seviyesinde dedik, duymadılar. Geçinemiyoruz dedik, duymadılar. Bizi ciddiye alıp taleplerimize kulak vermediler. Değerli metro emekçileriyle birlikte başlattığımız eşit işe eşit ücret, sosyal adalet ve daha iyi çalışma koşulları için vermiş olduğumuz mücadelemizde başka çıkar yol bırakmadıklarından dolayı, üretimden gelen gücümüzü kullanmak adına 22 Ekim 2021 Cuma günü saat 05.00 itibariyle grev kararımızı uygulamaya başlayacağımızı siz değerli arkadaşlarımıza ve İzmir kamuoyuna duyuruyoruz.'
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