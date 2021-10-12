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Fransız senatör Pierre Laurent'den skandal paylaşım! Bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un terör örgütü YPG/PKK’yı sarayda ağırlamasının üzerinden daha birkaç ay geçmişken yeni bir skandal daha geldi. Avrupa Solu Partisinin Başkan Yardımcısı ve Paris Senatörü Pierre Laurent Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük istedi.

Ekleme: 12.10.2021 - 11:31 Güncelleme: 12.10.2021 - 11:52 / Editör: Ozge Selin
Fransız senatör Pierre Laurent'den skandal paylaşım! Bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi!
Avrupa'da sosyalist ve komünist partilerin bir araya gelerek oluşturduğu Avrupa Solu Partisinin Başkan Yardımcısı ve Paris Senatörü Pierre Laurent, sosyal medya hesabı Twitter'dan bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük talep etti.

'Türkiye'de 22 yıldır tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ı bu akşam unutmayalım' diyen Laurent, teröristbaşını 'Kürk halkının lideri' olarak tanımladı ve 'Öcalan'a şimdi özgürlük'
ifadesini kullandı. Paris senatörünün açıklamaları sonrası çok sayıda Türk, PKK'ya verdiği destekten ötürü Laurent'i sert bir dille eleştirdi.

Gazeteci Öznur Küçüker Sirene, Paris Senatörü'ne Fransa'nın PKK'yı bir terör örgütü olarak gördüğünü hatırlatarak, tweet'in utanç verici olduğunu söyledi. Sirene ayrıca, yazılanların Kürt halkına da bir hakaret olduğunu belirtti. Başka bir kullanıcı ise, 'Abdullah Öcalan teröristtir. Türkiye'de 40.000 masum insanın ölümüne neden olan ve öğretmeni, mühendisi, doktoru, erkeği, kadını, bebeği, çocuğu vahşice öldüren terör örgütünün başıdır' dedi.



MACRON SARAYDA AĞIRLADIĞI PKK'LILARA DESTEK SÖZÜ VERDİ

Macron'un daveti üzerine Pazartesi günü Paris'te yapılan görüşmeye, PKK/PYD/YPG'nin sözde Suriye Demokratik Konseyi Yürütme Konseyi (SDK) Başkanı İlham Ahmed, Yürütme Konseyi Eşbaşkanı PKK/PYD'li elebaşı Berivan Halid ve Deyrizor elebaşısı Hasan Yusuf katılmıştı. Macron, bölgedeki Türk, Arap, Süryani, Yezidi ve Kürtleri katledip yurtlarından kovan
PKK/YPG/PYD'li teröristlere yardım etmeye devam etme sözü vermişti.
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