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Facebook Çöktü Mü? Facebook Neden Açılmıyor? Facebook Ne Zaman Düzelecek?

“Facebook Çöktü Mü?” sorusu yaşanan erişim sorunu nedeniyle kullanıcılar tarafından araştırılmaya başladı. Peki Facebook neden açılmıyor? Facebook ne zaman düzelecek? Facebook çöktü mü? İşte yanıtı…

Ekleme: 12.10.2021 - 15:19 Güncelleme: 12.10.2021 - 15:26 / Editör: Ozge Selin
Facebook Çöktü Mü? Facebook Neden Açılmıyor? Facebook Ne Zaman Düzelecek?
Facebook'ta yaşanan erişim sorunu kullanıcılar tarafından fark edildi. Erişim sorununun ardından bazı sosyal medya kullanıcıları “Facebook çöktü mü?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Birçok sosyal medya uygulamasında yaşanan erişim sorununun ardından Facebook'a da erişim engellendi. Kullanıcılar diğer sosyal medya uygulamalarından yaşanan erişim sorununu araştırıyor. Peki Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? Facebook ne zaman düzelecek? İşte yanıtı…

Facebook Çöktü Mü? Facebook Neden Açılmıyor?

Facebook Çöktü Mü?


Sosyal medya uygulamalarının demirbaşı olan Facebook'ta bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşadığını belirtti. Ancak Facebook erişim sorununa ilişkin bir bilgilendirme yapmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Facebook neden açılmıyor

Facebook Ne Zaman Düzelecek?


Geçtiğimiz günlerde Facebook, Whatsapp ve Instagram'da yaşanan erişim problemleri nedeniyle Facebook'un hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetmişti. Bunun üzerine
Twitter'dan bir açıklama yapılmıştı. Ancak Facebook'ta şuan yaşanan erişim sorunuyla ilgili bir bilgilendirme gelmedi. Çoğu kullanıcı Facebook'un konuya ilişkin açıklamasını bekliyor.

Facebook Çöktü Mü? Facebook Neden Açılmıyor?” sorularının yanıtı alınan son bilgilere göre bu şekilde düzenlenmiştir.
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