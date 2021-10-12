Facebook Çöktü Mü? Facebook Neden Açılmıyor? Facebook Ne Zaman Düzelecek?

Facebook Çöktü Mü?



Facebook Ne Zaman Düzelecek?

Facebook'ta yaşanan erişim sorunu kullanıcılar tarafından fark edildi. Erişim sorununun ardından bazı sosyal medya kullanıcıları “?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Birçok sosyal medya uygulamasında yaşanan erişim sorununun ardından Facebook'a da erişim engellendi. Kullanıcılar diğer sosyal medya uygulamalarından yaşanan erişim sorununu araştırıyor. Pekiİşte yanıtı…Sosyal medya uygulamalarının demirbaşı olan Facebook'ta bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşadığını belirtti. Ancak Facebook erişim sorununa ilişkin bir bilgilendirme yapmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.Geçtiğimiz günlerde Facebook, Whatsapp ve Instagram'da yaşanan erişim problemleri nedeniyle Facebook'un hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetmişti. Bunun üzerineTwitter'dan bir açıklama yapılmıştı. Ancak Facebook'ta şuan yaşanan erişim sorunuyla ilgili bir bilgilendirme gelmedi. Çoğu kullanıcı Facebook'un konuya ilişkin açıklamasını bekliyor.?” sorularının yanıtı alınan son bilgilere göre bu şekilde düzenlenmiştir.