CHP Lider Kemal Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında skandal sözler! Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve FETÖ'cülere masum dedi!

Son günlerde sözde 'Kürt sorunu'nu ortaya atan ve HDP'yi meşru gördüklerini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yine teröre çanak tuttu.Kılıçdaroğlu, PKK'ya güzelleme yapan Osman Kavala'yı, 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi Selahattin Demirtaş'ı ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin failleri asker görünümlü teröristleri masum ilan etti.NEDEN HAPİSHANEDE?Kılıçdaroğlu 'Adalet istiyoruz kendi ülkemizde. Kendim için istemiyorum, 83 milyon adına adalet istiyorum. Masum insanların kin ve intikam duygusuyla hapishanede tutulmasınıistemiyorum. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, askeri öğrenciler, adaleti arayan avukatlar neden hapishanede? Türkiye'nin bir yol temizliğine ihtiyacı var. Kin ve öfke ile devletiyönetmeyeceğiz' dedi.OSMAN KAVALA'DAN PKK'YA GÜZELLEMEKılıçdaroğlu'nun masum dediği Osman Kavala, 2015 yılında PKK'nın kanalı olarak bilinen IMC'ye katılıp skandal ifadeler kullanmıştı. Kavala, 4 Ağustos 2015 tarihinde İMC Televizyonu'nda yaptığı açıklamada; 'Her ne kadar bazıları PKK'yı İŞİD'le veya buna benzeyen örgütlerle mukayese etseler de, şu anda PKK rasyonel siyaset yapma kapasitesine sahip bir örgüt. Bunu da sözcüleri konuşmalarında ifade ediyorlar..' dedi.KAVALA'DAN JENERATÖR İSTEDİKStar'ın haberine göre, Terörist Z.İ, kampların ihtiyaçlarının Türkiye'deki bazı işadamları tarafından da karşılandığını belirterek ''Bu iş adamlarından birisi de Osman Kavala'ydı.Kavala'ya ihtiyaçları bildiren evrak, kurye tarafından adresine elden götürülürdü. Kampın jeneratör ihtiyacı için de kurye ile talepte bulunuldu ancak o tarihte tutuklu olduğu içinteslimat yapamadı' diye konuştu. Mahmur Mülteci Kampı imzalı yazıda 'Sayın Osman Kavala; Kamp için 1000 KWA Dizel Otomatik Kabineli jeneratör ihtiyacı bulunmaktadır. Sunacağınız destek için şimdiden teşekkürler'' dedi.'SİLAHLI MUHALEFET HAREKETİNİN DE SİYASETİ BELİRLEMEDE ÖNEMLİ ROLÜ OLUYOR'Osman Kavala; 'Hükümetin büyük sorumluğu var ama bazı durumlarda bir muhalefet hareketinin de, silahlı muhalefet hareketinin de siyaseti belirlemede önemli rolü oluyor'iddiasında bulundu.6-8 EKİM OLAYLARI ÖNCESİNDE SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN YAPTIĞI ÇAĞRIKılıçdaroğlu'nun bir diğer masum dediği isim Selahattin Demirtaş, HDP'nin Twitter hesabı üzerinden çağrı yaparak 53 kişinin katledilmesine neden olmuştu. Demirtaş'ın Kobani kılıflı sokak eylemlerini başlatan çağrısı sonrası 53 masum katledilmiş ve Türkiye milyarlarca dolarlık zararı uğramıştı. 16 yaşındaki genç Yasin Börü de bu olaylar sırasında vahşice katledilmiş ve Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Demirtaş'ın başkanlığını yaptığı HDP sosyal medyadan 'Süresiz direniş' çağrısını böyle yapmıştı.15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİCHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin failleri olan asker kılığındaki teröristlere de masum dedi. Kılıçdaroğlu'nun masum dediği FETÖ'cüler yüzünden yüzlerce kişi darbeye karşı çıktığı için şehit olmuştu.