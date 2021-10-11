CHP'li Bolu Belediyesi'nin geyik heykellerine kameralı takip

Bolu'da, belediye tarafından Demokrasi Meydanı'na yerleştirilen 3 kızıl geyik heykelinin 4 kez boynuzlarının kırılmasının ardından güvenlik kameralı önlem alındı. Geyiklerin yanına da kamera olduğuna dair uyarı yazısı asıldı.

CHP'li Bolu Belediyesi yapılması planlanan ayı heykelinin tepki çekmesinin ardından nisan ayında Demokrasi Meydanı'na kızıl geyik heykelleri yerleştirdi.Kızıl geyik heykellerinin boynuzları, 4 kez kırıldı.Heykeller, onarım yapıldıktan sonra yeniden yerlerine koyuldu.Sıklıkla heykellerin kırılması nedeniyle belediye tarafından kameralı önlem alındı.Demokrasi Meydanı'nda bulunan, belediyeye ait kameraların yönü, heykellere doğru çevrildi ayrıca yanlarına da 'Kızıl geyik heykelleri 24 saat kamera ile izlenmektedir' yazılı levhalar yerleştirildi.Böylece geyik boynuzlarının tekrar kırılmaması için önlem alındı.