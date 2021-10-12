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CHP'li Belediye Başkanı kendisine tepki gösteren vatandaşla tartıştı: Böyle bir konuşmaya müsaade etmem

Çiğli Belediye Başkanı CHP'li Selim Utku Gümrükçü, katıldığı bir halk buluşmasında, partilerinden istifa eden bir vatandaşın sert tepkisiyle karşılaştı. Geçmişte CHP Çiğli Gençlik Kolları Üyesi olduğunu ifade eden vatandaş, Gümrükçü'nün işçi alımlarında adaletsizlik yaptığını öne sürerek, "Bize verdiğiniz sözleri tutmadınız." dedi. CHP'li Başkan iddialar sonrası sinirlenerek vatandaşı "Böyle bir konuşmaya müsaade etmem" diyerek susturmaya çalışınca mahalleli araya girerek, "Bu mahallenin insanı bırakın konuşsun" tepkisini gösterdi.

Ekleme: 12.10.2021 - 23:21 Güncelleme: 12.10.2021 - 23:32 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Belediye Başkanı kendisine tepki gösteren vatandaşla tartıştı: Böyle bir konuşmaya müsaade etmem
İzmir'e bağlı Çiğli ilçesinde yer alan Maltepe mahallesinde bir halk buluşması düzenleyen Çiğli Belediye Başkanı CHP'li Selim Utku Gümrükçü, partilerinden istifa eden Oktay Şerifoğlu isimli vatandaş ile sözlü olarak tartıştı.

"VERDİĞİNİZ SÖZLERİ HİÇBİR ZAMAN TUTMADINIZ"
İşçi alımlarında adaletsizlik yapıldığını ve kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını ifade eden Şerifoğlu, "Haberiniz vardır. Özellikle bize söz verdiniz hiçbir zaman sözünüzde durmadınız. Bornova'da alım yapıyorsunuz, Çiğli'deki gençler işsiz kalıyor" dedi.

Vatandaşın sert tepkisine yanıt veren CHP'li Gümrükçü, "Ben sana böyle bir söz verdim mi? Kendi bireysel sorunlarını toplumun sorunu haline getirme." ifadelerini kullandı.

Çiğli Belediye Başkanı CHP'li Selim Utku Gümrükçü, katıldığı bir halk buluşmasında, partilerinden istifa eden bir vatandaşın sert tepkisiyle karşılaştı. Geçmişte CHP Çiğli Gençlik Kolları Üyesi olduğunu ifade eden vatandaş, Gümrükçü'nün işçi alımlarında adaletsizlik yaptığını öne sürerek, 'Bize verdiğiniz sözleri tutmadınız.' dedi. CHP'li Başkan iddialar sonrası sinirlenerek vatandaşı 'Böyle bir konuşmaya müsaade etmem' diyerek susturmaya çalışınca mahalleli araya girerek, 'Bu mahallenin insanı bırakın konuşsun' tepkisini gösterdi.

CHP'Lİ GÜMRÜKÇÜ VATANDAŞIN TEPKİSİNE SİNİRLENİNCE HALK ARAYA GİRDİ: MAHALLENİN İNSANI BIRAKIN KONUŞSUN
Şerifoğlu'nun inatla kendisi ve Maltepe halkı için verilen hiçbir sözün tutulmadığını ve parayla kadroların doldurulduğunu vurgulaması üzerine Gümrükçü, "Terbiyesizleşiyorsun. Böyle bir konuşmaya müsaade etmem. Otur yerine. Sen ne diyorsun?" diyerek sesini yükseltti.

Çevredeki vatandaşlar da susturulmaya çalışılan Şerifoğlu'na destek verip, "Bu mahallenin insanı bırakın konuşsun" diyerek Gümrükçü'ye tepki gösterdi.
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CHP'li Belediye Başkanı kendisine tepki gösteren vatandaşla tartıştı: Böyle bir konuşmaya müsaade etmem
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