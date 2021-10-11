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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Sayıştay’ı yok saydı: Vurgunun kılıfı 21/B

“İhaleleri canlı yayınlıyorum” diye şov yapan Mansur Yavaş, 100’ün üzerinde ihaleyi, 21/B (Aciliyeti olan iş) maddesine sokarak yandaşlara pasladı. Sayıştay denetçilerinin uyarısına rağmen 21/B usulü ihale devam etti.

Ekleme: 11.10.2021 - 13:16 Güncelleme: 12.10.2021 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Sayıştay’ı yok saydı: Vurgunun kılıfı 21/B
Seçimlerden önce, 'Şeffaf, katılımcı ve hesap veren bir yönetim anlayışını Ankara'ya getirmek bizim ilk vaatlerimiz arasında yer alıyor' diyen Mansur Yavaş, Sayıştay raporunu da takmayıp 29 Haziran'da da 21/B maddesinden yine asfalt ihalesi yaptığı ortaya çıktı. 'Açık ihale' yerine İhale Kanunu'nun ancak zorunlu hallerde başvurulabilecek 21/b (pazarlık usülü) maddesine dayanarak ihale yapmayı tercih eden Mansur Yavaş bir televizyon kanalında 'İhaleleri canlı yayınla tüm halkımıza veriyoruz. İstersek 21/B'den veririz' demişti.

Mansur Yavaş, bin 662 firmanın katıldığı ilk ihalesini internet üzerinden canlı yayınlatarak Mart 2019 yerel seçimler öncesi verdiği 'şeffaf belediyecilik' sözünü tuttuğu algısını zihinlere yerleştirmek istedi ama başarılı olamadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, uzak ilçe ve köy yollarına döktüğü asfalt yapım işinin İhale Kanununun zorunlu hallerde yapılmasını düzenleyen 21/b maddesine dayanarak pazarlık usülü ile verilmesinin yasaya aykırı olarak değerlendirildi.



Mansur Yavaş, ihalelerin açık ihale usulüyle yapılması gerektiğini belirterek, 'Zaten eğer bu ihale birine verilmek istenseydi, baştan açık ihale yapılmazdı değil mi?' demişti. İddialara göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 29 Haziran'da asfalt ihalesi açtı. Şartnamede, 374 milyon 47 bin 349 TL yaklaşık değer ve 255 milyon 79 bin 677
TL sınır değer verildi. İhale davet usulü ile yapıldı. İhaleyi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi BELKO Ankara Kömür ve Asfalt İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi 260 milyon 312 bin 216 TL'lik teklifle kazandı. BELKO da bir hafta sonra 196 milyona alt şirkete verdi. AK Partili meclis üyeleri, 'Madem böyle alabiliyorsa Fen İşleri Daire başkanlığı bu firma ilk ihalede de 260 milyon altına veya 196 milyona bu işi alabilirdi. Firmaya ilk işi niye vermedi? Ya da firmaya bu işi ilk ihalede kim aldırtmadı da ikinci ihalede aldı.
Ayrıca bu ihale düşünün bir de açık ihale olarak yapılsa daha kim bilir ne kadar fazla kırılıcaktı?' sorularını sordu.



DAVETİYE USULÜ İHALEYİ DE BELKO KAZANDI

Öte yandan BELKO'nun asfalt ekipmanının olmadığı, asfaltla ilgili malzeme üretimi ve altyapısının olmadığı da öğrenildi. İhalede asli işi asfalt olan firmaların BELKO'dan daha uygun fiyat vermemesi dikkat çekiyor. BELKO'nun asfalt işini yapamayacağı için yeniden harekete geçildi. Aynı asfalt için BELKO 8 Temmuz'da ihale düzenledi. İkinci ihale de davet usulü yapıldı. İhaleyi 196 milyon 697 TL veren Makimsan Asfalt kazandı. Oysa aynı şirket birinci ihalede 270 milyon 501 bin 657 TL'lik teklif vermişti. MAKİMSAN ilk ihalede bu düşük bedeli vermekten kaçındı. Tam tersine yüksek teklif verdi. Böylece ilk ihalede BELKO'nun kazanması sağlandı. Böylelikle yaklaşık 64 milyon kamu zararı oluştu.



21/B NE DEMEK?

'Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması..'


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