Bursa'da fabrikada korkutan patlama! Ölü ve yaralılar var!
.Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, ilk belirlemelere göre organize sanayi bölgesinde bir fabrikada asit sıkışması nedeniyle patlama oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.
BİR İŞÇİ ÖLDÜ 3 İŞÇİ YARALANDI
Ekiplerin bölgeye hareket ettiğini anlatan Vali Canbolat, 'Patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı. Yaralıların sağlık durumları iyi. AFAD , itfaiye ve güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Fabrikaya müdahale ediliyor. Tespitler sürüyor. İçerinde başka işçinin olmadığını tahmin ediyoruz.' ifadesini kullandı.