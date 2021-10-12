Bursa'da fabrikada korkutan patlama! Ölü ve yaralılar var!

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, ilk belirlemelere göre organize sanayi bölgesinde bir fabrikada asit sıkışması nedeniyle patlama oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.BİR İŞÇİ ÖLDÜ 3 İŞÇİ YARALANDIEkiplerin bölgeye hareket ettiğini anlatan Vali Canbolat, 'Patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı. Yaralıların sağlık durumları iyi. AFAD , itfaiye ve güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Fabrikaya müdahale ediliyor. Tespitler sürüyor. İçerinde başka işçinin olmadığını tahmin ediyoruz.' ifadesini kullandı.