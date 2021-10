Bilal Özdemir tüm detayları açıkladı! 'InterTurkey bir gruptan daha fazlası'

2013 yılında gezgin kültürüyle oluşturulmuş ve geniş çaplı bir kitleye sahip olan InterTurkey grubu , yaptıkları kamp ve festivallerle adlarından sıkça söz ettiriyorlar. Düzenledikleri kamplarda alanında uzman eğitmenlerle ilkyardım, işaret dili , dans, spor, resim, tiyatro gibi birçok alanda eğitim atölyeleri gerçekleştiriyorlar. Grup, tüm bunların yanında aslında hayatın sadece eğlenceye dayalı olan tarafında olmadıklarını ülke genelinde birçok sosyal sorumluluk projesine de imza attıklarını dile getiriyor.“Hayatı yaşanılır kılan paylaştıklarımızdadır”InterTurkey grup adminlerinden Bilal Özdemir, grubun gerçekleştirmiş olduğu onlarca kamp ve etkinlikte birçok insan tanıdıklarını, hayatlarına dokunduklarını, onlardan çok şey öğrendiklerini dile getiriyor. “Biz biliyoruz ki Türkiye'nin neresine gidersek gidelim kapısını bize açacak bir ev mutlaka var. Bunu bilmek çok güzel bir duygu. Bu durum bize bazı şeyleri boşuna yapmadığımızı gösteriyor” ifadelerini kullandı.“Çocukları gülmeyen bir dünya yaşamaya değer değildir”Hayatın sadece eğlence kısmında var olmadıklarını söylemiştik. Grup , ülke çapında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile birçok insana umut oldu. “2018 yılında toplandık 120 genç gezgin, çocukları mutlu edebilelim diye atladık Doğu Ekspresi'ne, Kars'a yola koyulduk. Bir tren dolusu insan, çantalarımıza oyuncak, defter, kalem, kitap, çikolata aklınıza ne geliyorsa doldurduk; gittik. 4 tane okula uğradık. Çocuklarla ilk karşılaşmamızda gözleri bize mutluluktan dolu dolu olmuş şekilde bakıyordu. Bu paha biçilemez bir his. Çocuklar gülecek ki dünya gülecek” dedi Bilal Özdemir.“2019 yılında yine aynı amaçla bu sefer 180 kişi Van Gölü Ekspresi ile Van'a yola çıktık. Orada da önceden görüştüğümüz 4 okula yardım götürdük. Bir kız çocuğu vardı, biz kitap verirken ‘gerçekten bu kadar yolu sadece bizim için mi geldiniz ben bu kitabı ömrümün sonuna kadar saklayacağım' dedi. Koca koca insanlar göz yaşlarımızı tutamamıştık bunu duyunca. Her insana, her canlıya saygımız ve sevgimiz sonsuzdur ama konu çocuklar olunca akan sular duruyor bizim için.”Çocuklara karşı ayrı bir düşkünlükleri olduğunu dile getiren Bilal Özdemir “ Lösev'de 24 Saat Umut isminde bir projemiz olmuştu, bu proje ile birlikte lösemili çocuklarımız için ciddi bir maddi yardım toplamıştık. Daha sonra Gaziosmanpaşa Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklarımıza sürpriz 23 Nisan kutlaması yapıp hediyeler götürmüştük; çok sevindi güzel evlatlarım.Dedik ki daha çok çocuğu mutlu edelim. Beykoz'da bulunan Galip Öztürk Çocuk Sığınma Evi yetkilileri ile iletişime geçtik, birçoğu psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalan çocuklardı.Doğum tarihlerini dahi bilmiyorlardı. Biz de o gün toplandık 99 minik yüreğin temsili olarak doğum gününü kutladık; pastalarını kestik. Mutluluklarını size şurada tarif edemem. Yaşamalısınız. İyilik bulaşıcıdır, korkmayın bulaşın” dedi.Birçok şehirde ilköğretim okulunda InterTurkey adına kütüphaneler açtıklarını, Down sendromlu çocuklar için farkındalık etkinlikleri düzenlendiklerini dile getiren Bilal Özdemir “ var olduğumuz müddetçe dokunabildiğimiz tüm hayatlara dokunacağız, gidebildiğimiz tüm yerlere ayak basacağız. ” dedi. Grup aynı zamanda Türkiye geneli eş zamanlı olarak besleme etkinlikleri gerçekleştiriyor, yüzlerce sokak canlarına mama dağıtımı yapıyor. 2019 yılında Kadıköy'de sanatçı Melis Dağ ile birlikte sokak hayvanları için konser düzenlemişler ve konsere girişleri sadece mama ile yapmışlar. Elde edilen tüm mamaları besleme etkinliklerinde dağıtmışlar. Rutin olarak yaptıklarını söyleyen Özdemir, katılmak isteyen herkesi gönüllerinden koptuğunca mama ile buluşmaya çağırıyor. Grubun kendi uygulaması da bulunmakta : “Gezgin Burada”. Tüm gezginlerin bir arada olduğu, birbirlerine daha kolay ulaşabildikleri, yapılacak tüm etkinliklere dair bilgilerin yer aldığı ücretsiz bir uygulama olduğunu belirtiyorlar.“Doğaya, insana, hayvana kısacası bu evreni paylaştığımız her şeye saygı duyabilmek insan olmanın en temel gereğidir. Her şey ‘birken, birlikte iken güzeldir' Hepimiz bu tablonun en güzel renkleriyiz, birbirimize dokunabildikçe yeni renklere bürüneceğiz; yeter ki bunu yapabilelim” diyen Bilal Özdemir InterTurkey'in ses getirecek işler yapmaya devam edeceğini, yakın zamanda birçok sürprizin bizleri beklediğini duyurdu.