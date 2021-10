Avrupa'da enerji krizi! Fiyatlar 5 kat arttı beş ülke ortak bildiri yayınlandı!

Türkiye'deki muhalefetin ölüp bittiği Avrupa'da şimdi de enerji krizi yaşanıyor. Tüm dünyadaki enflasyondan nasibini alan Avrupa ülkeleri artan gaz fiyatları karşısında isyan etti. Doğal gaz fiyatları neredeyse beş kat artarken Fransa, İspanya, Çekya, Yunanistan ve Romanya maliye bakanları yayınladıkları ortak bildiriyle gaz piyasalarındaki işleyişin soruşturulmasını istedi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan da yaptığı konuşmada Avrupa'da enerji fiyatları 5 kat artarken hükümet olarak vatandaşın mağdur olmaması için her türlü fedakarlığı yaptığını ifade etmişti.

Avrupa'da veya İngiltere'de sıradan bir aile bu ekim ayında evini ısıtan doğal gaz için bir yıl öncesine göre beş kat daha fazla bir fatura görecek. Avrupa başta olmak üzere dünyanınbirçok ülkesinde yaşanan bu enerji krizinin çeşitli sebepleri var.AVRUPA'DA DEPREM! ENERJİ KRİZİ DERİNLEŞİYORHollanda'daki depremlerden, Çin'in daha az karbon emisyonu hedeflemesine ve hatta Rusya'nın enerjiyi bir siyasi güç olarak kullanmasına kadar farklı sebepler sayılabilir. Pandeminin de etkisiyle ciddi şekilde kesintiye uğrayan küresel tedarik zincirleri arasında yükselen enerji maliyetleri zaten yükselen enflasyon oranlarını daha da şişiriyor vefabrikalardaki üretime kadar her şey etkileniyor.ÇİN'DE DE KÖMÜR FİYATLARI UÇTUÇin'deki kömür vadeli işlemleri, sellerin düzinelerce madeni kapatması ve 100 binden fazla insanı yerinden etmesiyle rekor seviyelere yükseldi. Ülkenin ana enerji kaynağındaki budaralma üzerine Zhengzhou Emtia Borsası'nda işlem gören kömür vadeli işlemleri, ton başına tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.408 yuana (218 dolar) ulaşarak yüzde 11.6 tırmandı.Petrol ve doğal gaz fiyatlarında da 2014'ten bu yana en yüksek seviyelere ulaşıldı. Aydınlanma, ısınma ve üretim için gereken gaz ve kömür tedarikini güvence altına almamücadelesi nedeniyle fiyatlar rekor seviyelerde. Doğal gaz fiyatları, Avrupa'da vadeli işlem piyasasında tarihinde ilk kez 1.000 metreküpte 1.000 dolar bandını aşarak rekor yeniledi. Avrupa'da vadeli doğal gaz piyasasında fiyatların rekor seviyeye çıkmasına, kıtada doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranlarının azalması, kış öncesi arzda azalış yaşanabileceği endişeleri ve dolaylı piyasalardaki genel yukarı yönlü hareket neden oldu. Bazı enerji yoğun endüstriler üretimi yavaşlatmaya başlarken, evler zaten daha yüksek faturalarla karşı karşıya kalıyor.GAZ PİYASASI İÇİN SORUŞTURMA KAPIDADoğal gaz fiyatlarındaki artış elektrik fiyatlarını da etkiliyor. Avrupa'da rekor düzeyde artan elektrik fiyatları nedeniyle tüketicilerin faturaları yükselirken, siyasiler soruna çözüm bulmaya çalışıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, son dönemde artan enerji fiyatlarından, talebe rağmen üretimi artırmayan doğal gaz tedarikçilerini sorumlu tuttu.5 ÜLKEDEN ORTAK BİLDİRİAvrupa'daki tedarikçiler tarafından ödenen rekor fiyatlar doğal gaz arzındaki yaşanan sorunlar, havanın normalden çok daha soğuk olması durumunda bir krizin daha da derinleştirileceği korkusunu körüklüyor. 1 megavatsaat doğal gazın fiyatı, 16 aylık sürede 45 katına kadar çıktı. 3.5 euro'dan 160 euro'ya kadar yükseldi. Fransa, İspanya, Çekya, Yunanistan ve Romanya maliye bakanları ortak bildiri yayımladı. Gaz piyasalarındaki işleyişin soruşturulmasını istediler. Mevcut gaz sözleşmelerinin neden yetersiz kaldığının dabelirlenmesi çağrısında bulundular.BAŞKAN ERDOĞAN: AVRUPA'DA FİYATLAR 5 KAT ARTARKEN BİZ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPIYORUZBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada Avrupa'daki enerji krizi ve Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hedef alarak 'Bu zat önceki gün enerji fiyatlarını da diline dolamıştı. Avrupa başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının 2 katından 5 katına kadar arttığı bir dönemde biz kendi vatandaşlarımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz Bay Kemal. Sen nerede dolaştığının farkında değilsin. İzlemiyor musun televizyonları? Enerjide Avrupa ne alemde, dünya ne alemde görmüyor musun? Adamlar şu anda benzin bulamıyor benzin Bunlarıalemde görmüyor musun? Adamlar şu anda benzin bulamıyor benzin. Bunları görmüyor musun? Amerika başta olmak üzere, Almanyası, İngilteresi şu andan akaryakıtta adeta müflis durumda. Hepsini geçtik şimdi kamyon şoförü bile bulamıyorlar. Salgın başladığından beri enerji sektöründe kamunun kontrolüm altındaki fiyatları gerekirse sübvanse ederek, olabilecek en alt seviyede tuttuk, tutmayı sürdürüyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.