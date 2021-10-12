  • USD: 8,90 - 8,91
  • EURO: 10,28 - 10,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Avrupa'da enerji krizi! Fiyatlar 5 kat arttı beş ülke ortak bildiri yayınlandı!

Türkiye'deki muhalefetin ölüp bittiği Avrupa'da şimdi de enerji krizi yaşanıyor. Tüm dünyadaki enflasyondan nasibini alan Avrupa ülkeleri artan gaz fiyatları karşısında isyan etti. Doğal gaz fiyatları neredeyse beş kat artarken Fransa, İspanya, Çekya, Yunanistan ve Romanya maliye bakanları yayınladıkları ortak bildiriyle gaz piyasalarındaki işleyişin soruşturulmasını istedi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan da yaptığı konuşmada Avrupa'da enerji fiyatları 5 kat artarken hükümet olarak vatandaşın mağdur olmaması için her türlü fedakarlığı yaptığını ifade etmişti.

Ekleme: 12.10.2021 - 12:44 Güncelleme: 12.10.2021 - 12:58 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'da enerji krizi! Fiyatlar 5 kat arttı beş ülke ortak bildiri yayınlandı!
Avrupa'da veya İngiltere'de sıradan bir aile bu ekim ayında evini ısıtan doğal gaz için bir yıl öncesine göre beş kat daha fazla bir fatura görecek. Avrupa başta olmak üzere dünyanın
birçok ülkesinde yaşanan bu enerji krizinin çeşitli sebepleri var.

AVRUPA'DA DEPREM! ENERJİ KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Hollanda'daki depremlerden, Çin'in daha az karbon emisyonu hedeflemesine ve hatta Rusya'nın enerjiyi bir siyasi güç olarak kullanmasına kadar farklı sebepler sayılabilir. Pandeminin de etkisiyle ciddi şekilde kesintiye uğrayan küresel tedarik zincirleri arasında yükselen enerji maliyetleri zaten yükselen enflasyon oranlarını daha da şişiriyor ve
fabrikalardaki üretime kadar her şey etkileniyor.

ÇİN'DE DE KÖMÜR FİYATLARI UÇTU

Çin'deki kömür vadeli işlemleri, sellerin düzinelerce madeni kapatması ve 100 binden fazla insanı yerinden etmesiyle rekor seviyelere yükseldi. Ülkenin ana enerji kaynağındaki bu
daralma üzerine Zhengzhou Emtia Borsası'nda işlem gören kömür vadeli işlemleri, ton başına tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.408 yuana (218 dolar) ulaşarak yüzde 11.6 tırmandı.

Petrol ve doğal gaz fiyatlarında da 2014'ten bu yana en yüksek seviyelere ulaşıldı. Aydınlanma, ısınma ve üretim için gereken gaz ve kömür tedarikini güvence altına alma
mücadelesi nedeniyle fiyatlar rekor seviyelerde. Doğal gaz fiyatları, Avrupa'da vadeli işlem piyasasında tarihinde ilk kez 1.000 metreküpte 1.000 dolar bandını aşarak rekor yeniledi. Avrupa'da vadeli doğal gaz piyasasında fiyatların rekor seviyeye çıkmasına, kıtada doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranlarının azalması, kış öncesi arzda azalış yaşanabileceği endişeleri ve dolaylı piyasalardaki genel yukarı yönlü hareket neden oldu. Bazı enerji yoğun endüstriler üretimi yavaşlatmaya başlarken, evler zaten daha yüksek faturalarla karşı karşıya kalıyor.

GAZ PİYASASI İÇİN SORUŞTURMA KAPIDA

Doğal gaz fiyatlarındaki artış elektrik fiyatlarını da etkiliyor. Avrupa'da rekor düzeyde artan elektrik fiyatları nedeniyle tüketicilerin faturaları yükselirken, siyasiler soruna çözüm bulmaya çalışıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, son dönemde artan enerji fiyatlarından, talebe rağmen üretimi artırmayan doğal gaz tedarikçilerini sorumlu tuttu.

5 ÜLKEDEN ORTAK BİLDİRİ

Avrupa'daki tedarikçiler tarafından ödenen rekor fiyatlar doğal gaz arzındaki yaşanan sorunlar, havanın normalden çok daha soğuk olması durumunda bir krizin daha da derinleştirileceği korkusunu körüklüyor. 1 megavatsaat doğal gazın fiyatı, 16 aylık sürede 45 katına kadar çıktı. 3.5 euro'dan 160 euro'ya kadar yükseldi. Fransa, İspanya, Çekya, Yunanistan ve Romanya maliye bakanları ortak bildiri yayımladı. Gaz piyasalarındaki işleyişin soruşturulmasını istediler. Mevcut gaz sözleşmelerinin neden yetersiz kaldığının da
belirlenmesi çağrısında bulundular.

BAŞKAN ERDOĞAN: AVRUPA'DA FİYATLAR 5 KAT ARTARKEN BİZ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPIYORUZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada Avrupa'daki enerji krizi ve Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hedef alarak 'Bu zat önceki gün enerji fiyatlarını da diline dolamıştı. Avrupa başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının 2 katından 5 katına kadar arttığı bir dönemde biz kendi vatandaşlarımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz Bay Kemal. Sen nerede dolaştığının farkında değilsin. İzlemiyor musun televizyonları? Enerjide Avrupa ne alemde, dünya ne alemde görmüyor musun? Adamlar şu anda benzin bulamıyor benzin Bunları

alemde görmüyor musun? Adamlar şu anda benzin bulamıyor benzin. Bunları görmüyor musun? Amerika başta olmak üzere, Almanyası, İngilteresi şu andan akaryakıtta adeta müflis durumda. Hepsini geçtik şimdi kamyon şoförü bile bulamıyorlar. Salgın başladığından beri enerji sektöründe kamunun kontrolüm altındaki fiyatları gerekirse sübvanse ederek, olabilecek en alt seviyede tuttuk, tutmayı sürdürüyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.
CHP Lider Kemal Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında skandal sözler! Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve FETÖ'cülere masum dedi!
Başkan Erdoğan, Afganistan Konulu g20 Olağanüstü Liderler Zirvesinde konuşuyor!
Enflasyon hedefine göre 2022 asgari ücret zammı!
Bursa'da fabrikada korkutan patlama! Ölü ve yaralılar var!
Afyon'daki yürek yakan öğrenci servisi kazasında flaş gelişme!
'İlan edilen NAVTEX'le Yunanistan ve GKRY'nin tezlerine uygun hareket edildiği' iddiasına yalanlama!
Avrupa'da enerji krizi! Fiyatlar 5 kat arttı beş ülke ortak bildiri yayınlandı!
Al sana parlamenter sistem! Avrupa'da yedi ülke yeni hükümetini arıyor
Fethi Sekin şehit olmuştu! Bombaları ve silahları getiren terörist yakalandı...
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Yunanistan'dan peş peşe panik hamleleri: İsrail, Almanya ve Fransa ile...
Korona aşısı, kalp spazmı yapıyor iddiası çürüdü!
Fransız senatör Pierre Laurent'den skandal paylaşım! Bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi!
İmamoğlu böyle protesto görmedi! İBB tarafından kısırlaştırılan sokak köpeği öldü cesedini beze sarıp belediye binasının önüne bıraktı!
ABD polisi, felçli siyahi adamı saçlarından tutup sürükledi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Siyasette manipülasyon devri kapanmıştır
TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor
Zülfü Livaneli'nin Selahattin Demirtaş paylaşımı olay oldu: Edebiyatımızın usta kalemi
Türkiye'den ABD'ye F-35 için çözüm önerisi: 40 adet F-16 alalım
Başkan Erdoğan'dan iklim değişikliği mesajı!
Manzarayı beğenmiyordu: Şikayetlerden bıktı karısına dönen ev yaptı

Manzarayı beğenmiyordu: Şikayetlerden bıktı karısına dönen ev yaptı

Bakan Koca'dan kritik uyarı! 'Yükseliyor' dedi ve..

Bakan Koca'dan kritik uyarı! 'Yükseliyor' dedi ve..

Dünya yine onu konuşuyor! Kuzey Kore liderinden sandaletli görüntü

Dünya yine onu konuşuyor! Kuzey Kore liderinden sandaletli görüntü

Haydarpaşa Garı'nda peronlar kalkınca ortaya çıktı! Tarihi anlar: İlk kez görüntülendi...

Haydarpaşa Garı'nda peronlar kalkınca ortaya çıktı! Tarihi anlar: İlk kez görüntülendi...

ABD'de TikTok akımı uğruna öğretmenine saldırdı

ABD'de TikTok akımı uğruna öğretmenine saldırdı

Melek İpek Türkiye’de gündem olmuştu! Ve o karar onandı!

Melek İpek Türkiye’de gündem olmuştu! Ve o karar onandı!