Altın Fiyatları 12 Ekim 2021! Bugün Altın Fiyatları Ne Kadar? Bugün Çeyrek Altın Kaç TL?

Altın Fiyatları 12 Ekim 2021 yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Ekonomi gündemini takip edenler Altın Fiyatları 12 Ekim 2021, Çeyrek altın fiyatları ve gram altın fiyatlarını araştırıyor. Peki Bugün Altın Fiyatları Ne Kadar? Bugün Çeyrek Altın Kaç TL?

Çeyrek Altın Fiyatları 12 Ekim 2021



Gram Altın Fiyatları 12 Ekim 2021



Yarım Altın Fiyatları 12 Ekim 2021



Cumhuriyet Altın Fiyatları 12 Ekim 2021



, tüm yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın piyasasındaki son rakamlar sabah saatlerinde belli oldu. Haftanın ikinci gününde altın fiyatları yine yükselişe geçti. Peki? ONS altındaki artış gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınını olumlu etkiledi. Gram altın fiyatı, 509 seviyelerinde olurken, ons altının fiyatı ise bin 760 dolar seviyesinde. İşteÇeyrek altın fiyatları bugün 823 liradan alınırken 840 liradan satışa sunuluyor.Gram altın fiyatları 12 Ekim Salı günü 509 liradan işlem görüyor. Gram altının bugün 515 lirayı zorlaması bekleniyor.Yarım Altın Fiyatları 12 Ekim 2021 tarihinde 1.645 TL'den işlem görüyor.Cumhuriyet altını fiyatları ise bugün itibariyle 3 bin 289 liradan alınırken 3 bin 345 liradan da satışa sunuluyor.gününde son verilere göre bu şekilde düzenlendi.