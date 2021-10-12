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Altın Fiyatları 12 Ekim 2021! Bugün Altın Fiyatları Ne Kadar? Bugün Çeyrek Altın Kaç TL?

Altın Fiyatları 12 Ekim 2021 yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Ekonomi gündemini takip edenler Altın Fiyatları 12 Ekim 2021, Çeyrek altın fiyatları ve gram altın fiyatlarını araştırıyor. Peki Bugün Altın Fiyatları Ne Kadar? Bugün Çeyrek Altın Kaç TL?

Ekleme: 12.10.2021 - 09:25 Güncelleme: 12.10.2021 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Altın Fiyatları 12 Ekim 2021! Bugün Altın Fiyatları Ne Kadar? Bugün Çeyrek Altın Kaç TL?
Altın Fiyatları 12 Ekim 2021, tüm yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın piyasasındaki son rakamlar sabah saatlerinde belli oldu. Haftanın ikinci gününde altın fiyatları yine yükselişe geçti. Peki Altın Fiyatları 12 Ekim 2021 ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar? ONS altındaki artış gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınını olumlu etkiledi. Gram altın fiyatı, 509 seviyelerinde olurken, ons altının fiyatı ise bin 760 dolar seviyesinde. İşte Altın Fiyatları 12 Ekim 2021

Çeyrek Altın Fiyatları 12 Ekim 2021


Çeyrek altın fiyatları bugün 823 liradan alınırken 840 liradan satışa sunuluyor.


Altın Fiyatları 12 Ekim 2021

Gram Altın Fiyatları 12 Ekim 2021


Gram altın fiyatları 12 Ekim Salı günü 509 liradan işlem görüyor. Gram altının bugün 515 lirayı zorlaması bekleniyor.

Yarım Altın Fiyatları 12 Ekim 2021


Yarım Altın Fiyatları 12 Ekim 2021 tarihinde 1.645 TL'den işlem görüyor.

Altın Fiyatları 12 Ekim 2021

Cumhuriyet Altın Fiyatları 12 Ekim 2021


Cumhuriyet altını fiyatları ise bugün itibariyle 3 bin 289 liradan alınırken 3 bin 345 liradan da satışa sunuluyor.

Altın Fiyatları 12 Ekim 2021 gününde son verilere göre bu şekilde düzenlendi.
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