  • USD: 8,90 - 8,91
  • EURO: 10,28 - 10,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Partili vekil İsmet Uçma'ya son veda!

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Marmara İlahiyat Camisi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Ekleme: 12.10.2021 - 13:33 Güncelleme: 12.10.2021 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
AK Partili vekil İsmet Uçma'ya son veda!
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. İsmet Uçma için Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Uçma törenin Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.



İSMET UÇMA KİMDİR?
1 Ocak 1955'te Ordu Fatsa'da doğdu. İlahiyatçı, İktisatçı, Siyaset Bilimci ve Yayıncı olan İsmet Uçma, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Aynı fakültede Kelâm Felsefe Anabilim Dalında "Kuran ve Sünnette Şefaat Kavramı" adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında "Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Ahilik" adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı.

Bir dönem özel bir okulda öğretmenlik yaptı. Yayıncılık hayatına 1983 yılında Bir Yayıncılıkta editör olarak başladı ve 1986 yılında İşaret Yayınlarını, 2000 yılında da Şehir Yayınlarını kurdu. 1994-1997 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi.

AK Parti Kurucu Üyesi olan Uçma, 2011'de AK Parti İstanbul Milletvekili seçildi. Birleşik Dağıtım, Basın Yayın Birliği, Türkiye Yazarlar Birliği, NEŞKO, İTO Basın Yayın Komisyonu, ÜSEV gibi kuruluşlarda farklı görevler üstlendi. 1991 yılında Türkiye Yazarlar Birliğinin "Yılın Yayıncısı" ödülüne layık görüldü. Arapça ve İngilizce bilen İsmet Uçma, 6 çocuk babasıdır.

CHP Lider Kemal Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında skandal sözler! Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve FETÖ'cülere masum dedi!
Başkan Erdoğan, Afganistan Konulu g20 Olağanüstü Liderler Zirvesinde konuşuyor!
Enflasyon hedefine göre 2022 asgari ücret zammı!
Bursa'da fabrikada korkutan patlama! Ölü ve yaralılar var!
Afyon'daki yürek yakan öğrenci servisi kazasında flaş gelişme!
'İlan edilen NAVTEX'le Yunanistan ve GKRY'nin tezlerine uygun hareket edildiği' iddiasına yalanlama!
Avrupa'da enerji krizi! Fiyatlar 5 kat arttı beş ülke ortak bildiri yayınlandı!
Al sana parlamenter sistem! Avrupa'da yedi ülke yeni hükümetini arıyor
Fethi Sekin şehit olmuştu! Bombaları ve silahları getiren terörist yakalandı...
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Yunanistan'dan peş peşe panik hamleleri: İsrail, Almanya ve Fransa ile...
Korona aşısı, kalp spazmı yapıyor iddiası çürüdü!
Fransız senatör Pierre Laurent'den skandal paylaşım! Bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi!
İmamoğlu böyle protesto görmedi! İBB tarafından kısırlaştırılan sokak köpeği öldü cesedini beze sarıp belediye binasının önüne bıraktı!
ABD polisi, felçli siyahi adamı saçlarından tutup sürükledi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Siyasette manipülasyon devri kapanmıştır
TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor
Zülfü Livaneli'nin Selahattin Demirtaş paylaşımı olay oldu: Edebiyatımızın usta kalemi
Türkiye'den ABD'ye F-35 için çözüm önerisi: 40 adet F-16 alalım
Başkan Erdoğan'dan iklim değişikliği mesajı!
Manzarayı beğenmiyordu: Şikayetlerden bıktı karısına dönen ev yaptı

Manzarayı beğenmiyordu: Şikayetlerden bıktı karısına dönen ev yaptı

Bakan Koca'dan kritik uyarı! 'Yükseliyor' dedi ve..

Bakan Koca'dan kritik uyarı! 'Yükseliyor' dedi ve..

Dünya yine onu konuşuyor! Kuzey Kore liderinden sandaletli görüntü

Dünya yine onu konuşuyor! Kuzey Kore liderinden sandaletli görüntü

Haydarpaşa Garı'nda peronlar kalkınca ortaya çıktı! Tarihi anlar: İlk kez görüntülendi...

Haydarpaşa Garı'nda peronlar kalkınca ortaya çıktı! Tarihi anlar: İlk kez görüntülendi...

ABD'de TikTok akımı uğruna öğretmenine saldırdı

ABD'de TikTok akımı uğruna öğretmenine saldırdı

Melek İpek Türkiye’de gündem olmuştu! Ve o karar onandı!

Melek İpek Türkiye’de gündem olmuştu! Ve o karar onandı!