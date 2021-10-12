AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Siyasette manipülasyon devri kapanmıştır
Son dakika açıklamasında bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye’de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye'de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır.