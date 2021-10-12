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‘ABD garantisi’ iddiası! Yunan basını bayram ediyor: Türkiye'ye karşı zafer

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, önümüzdeki günlerde ABD ile güncelleyeceği Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması protokolüyle, ABD’nin ülkesinin toprak bütünlüğünün garantisi olacağını öne sürdü.

Ekleme: 12.10.2021 - 09:26 Güncelleme: 12.10.2021 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
‘ABD garantisi’ iddiası! Yunan basını bayram ediyor: Türkiye'ye karşı zafer
Yunanistan'ın, Fransa ile imzaladığı savunma anlaşmasının ardından ABD ile Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi için yapacağı yeni protokolde de sona gelindiği bildiriliyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, detaylarını Yunan gazetesi “To Vima” ile paylaştığı anlaşmanın, önümüzdeki günlerde Washington'da imzalanması bekleniyor.

Dendias, gazeteye yaptığı açıklamada Washington'un, ülkesinin toprak bütünlüğünün garantisi olduğunu öne sürerken, Yunanistan'daki Amerikan stratejik ve askeri varlığını artırdığını savundu. Atina'nın, son iki yılda imzaladığı anlaşmalarla ülkeyi yabancı bir tehdide karşı güçlendirdiğini söyleyen Dendias, “ABD Yunanistan'ın stratejik konumunu biliyor ve Türkiye ile ilgili şüphelerinin olduğu görülüyor” ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'YE KARŞI ZAFER'

Yunan basınında anlaşma Türkiye'ye karşı kazanılmış bir zafer olarak gösterilirken, Dendias'ın “Türkiye, Ege adalarına bitişik Akdeniz'in en büyük çıkarma gemisi filosuna sahip ve Türkiye ile savaş tehdidi devam ediyor” ifadeleri de dikkat çekti.

ABD'DEN BEKLENEN MEKTUP

Atina'nın özellikle Türkiye'ye yönelik olarak ABD'den en büyük beklentisinin, Amerikan Dışişleri Bakanı'ndan alacağı protokole eşlik edecek bir mektup olduğu belirtiliyor. Nitekim Dendias da, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın mektubunda “Yunanistan'ın çok önemli olduğuna inandığı 3 konuya değineceğini” belirterek, “(Mektup) asıl olarak, ABD adına, tek taraflı siyasi bir taahhüt içerecek” dedi.

5 yıllığına imzalanacak anlaşma protokolü kapsamında, Amerikan askerlerinin bulunacağı lokasyonlardan birinin Türkiye ile kara sınırına yakın olduğuna işaret eden Dendias, “Geçen yıl Meriç'te yaşananları (sığınmacılarla yaşanan olayları kastediyor) göz önüne alırsak, bu bölgenin önemi ortada” diye konuştu. Dendias, ABD'nin Yunanistan'da kullandığı üslerin modernizasyonu için yatırımların Washington tarafından yapılacağını da belirtti.

HER YIL UZATILDI

ABD ile ilk olarak 1990'da 8 yıllığına imzalanan Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması, bir kez yenilendi ve bugüne kadar her yıl uzatıldı. Bugüne kadar Yunanistan'dan yapılan açıklamalarda, Atina, ABD ile yeni bir savunma anlaşması imzalamak isteğini ve Yunanistan'daki ABD üslerinin sayısını artırmayı hedeflediğini belirtmişti. Ancak Dendias'ın açıklamalarından ABD'nin yeni daimi üs kurma konusuna çekimser yaklaştığı ve mevcut anlaşmanın güncellemesiyle yetineceği anlaşılıyor.

‘YEŞİL HAT'A BARİYER TALEBİ

Kıbrıs ve Yunanistan'ın dahil olduğu 12 ülke, Avrupa Komisyonu'na bir mektup yazarak, Avrupa'nın sınırlarını mültecilere karşı korumada daha sert önlemler alması çağrısında bulundu. Mektupta, fiziksel bariyerlerin sınırları korumadan daha iyi bir yöntem olduğuna vurgu yapılırken, Kıbrıs'ta kuzey ve güneyi ayıran “Yeşil Hat”a da bir bariyer kurulması önerildi.
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