  • USD: 8,90 - 8,91
  • EURO: 10,28 - 10,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD'de Kristof Kolomb için dikkat çeken iddia! Amerika kıtasını İslam korkusu sayesinde keşfetti

ABD'de yayın yapan LA Times Gazetesi Kristof Kolomb hakkında dikkat çeken bir iddiayı sayfalarına taşıdı. Kolomb'un Amerika kıtasını keşfetme sürecindeki en büyük motivasyonunun İslam korkusu ve nefreti olduğunu yazdı.

Ekleme: 12.10.2021 - 00:12 Güncelleme: 12.10.2021 - 00:37 / Editör: Ozge Selin
ABD'de Kristof Kolomb için dikkat çeken iddia! Amerika kıtasını İslam korkusu sayesinde keşfetti
ABD'de bugün ulusal bayram olarak kutlanan "Kolomb Günü"nde, Los Angeles Times gazetesi dikkat çeken bir makale kaleme aldı. Gazetede Yale Üniversitesi'nden tarihçi Alan Mikhail'in yazdığı, "Kolomb'un Avrupa'nın Haçlı Seferlerine dayanan İslam korkusu, Yerli Amerikalılara bakışını şekillendirdi" başlıklı makalede "Kolomb hakkında yazılan biyografilerde en can alıcı yönlerinden biri eksiktir: Kolomb'un Atlantik geçişlerinin ardındaki birincil güç, Kolomb'un İslam korkusu ve nefretiydi." değerlendirilmesi yapıldı.

Makalede, beyaz Avrupalıların İslam korkusu ve nefretinin, yüzyıllar boyunca "Yeni Dünya" dedikleri bölgelerde yerli halklarla nasıl ilişki kurduklarını ve bugünün Amerikalılarının dünyayı nasıl anladıklarını şekillendirdiğine vurgu yapıldı.

AMERİKA'YA AYAK BASMADAN 6 AY ÖNCE MÜSLÜMANLARA KARŞI SAVAŞA KATILDIĞI AKTARILDI

Kolomb'un Avrupa'da 'Haçlı Seferleri" hikayeleri ile doğup büyüdüğünden, genç bir denizciyken zaman zaman Ege ve Akdeniz'de karşılaştığı Osmanlı donanmasının gücünün onu nasıl etkilediğinden bahsedilen makalede, Amerika'ya ayak basmadan 6 ay önce İspanya'nın İber Yarımadası'nın güneyinde Müslümanlara karşı savaşa katıldığı bilgisi aktarıldı.

Mikhail'in makalesinde şu ifadelere yer verildi:

"Kolomb özünde bir Haçlı idi. Hayatı boyunca Müslümanlarla karşılaşmalarında ve daha sonra Müslümanlara karşı yaptığı savaşlarda kutsal savaşın yükünü ruhunun derinliklerinde hissetti. Müslüman bölgelerden geçme ihtiyacını ortadan kaldıracak Uzak Doğu'ya giden bir ticaret yolu bulma resmi misyonuyla açık denizlerde batıya doğru giderken, zihninde ne seküler bir keşif tutkusu ne de hesaplı bir ticari vizyon vardı. Her şeyden çok, Amerika'ya koyu bir Hıristiyan coşkusuyla gitti."

İslam'ın, Kolomb'un hayatındaki bu merkezi yerinin Atlantik ötesi seferlerinin en tuhaf ve en az kabul edilen yönlerinden birini açıkladığı belirtilen makalede, Karayip adalarına ulaştığında oradaki yerli halkı Müslümanlara benzettiği, Aztek yerlileri için "Mağribi" ifadesini kullanırken liderlerini de "Sultan" olarak nitelediği bilgileri paylaşıldı.

"HAYATLARI BOYUNCA MÜSLÜMANLARI EN BÜYÜK DÜŞMAN OLARAK GÖRMÜŞ"

Makalede, Kolomb'un ayak bastığı yeni topraklarda 400 kadar cami gördüğünü yazdığına da işaret edilerek, şöyle devam edildi:

"Bu kadar tuhaflığın nedeni, Kolomb'un ve Avrupa'nın İslam'a karşı haçlı seferlerinin uzun tarihinde yatıyor. Bu din savaşlarının yüzyıllık potası, 1453'ten sonraki yıllarda Osmanlıların ve diğer Müslümanların artan saldırıları, Eski Dünya denilen Avrupa'da Müslümanlara ve sonra Yeni Dünya denilen Amerika'da yerlilere karşı savaşan Kolomb ve Avrupalıların İslam fikrini bir düşman olarak şekillendirdi. Bu adamlar hayatları boyunca, Müslümanları en büyük düşman olarak görmüş, beyaz olmayan Amerikalı yerlileri de böyle değerlendirmiş, iki halk arasında hayali bir bağ kurmuşlardı."

Amerika kıtası ve yerli halkların tarihine bu anlayışla bakılması gerektiği kaydedilen makalede, "Bu büyük ölçüde unutulmuş tarih önemlidir. İslam karşıtı bir dünya görüşü, Avrupa'nın Amerika'daki ırk ve etnisite anlayışını ve Batı Yarımküre'deki savaş kavramını şekillendiren kalıptır." yorumu yapıldı.

Avrupalıların, Amerikalı yerli nüfusa karşı Haçlı Seferleri zihniyetiyle savaştığı kaydedilen makalede, Kolomb'a kadar uzanan bu tarihsel çizginin, bu "Kolomb Günü" tatilinde iyi anlaşılması gerektiği, görünüşte farklı ama birbirine bağlı kültürlerin tarihinin yeni dayanışma, kolektif düşünce ve eylem biçimleri için zemin olması gerektiği ifade edildi.
Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı!
Milliler Letonya karşısında son saniyede güldü! Dünya Kupası yolunda kritik 3 puan…
Tarihi Varda Köprüsü’ndeki özçekim faciayla sonlandı
Nihal Yalçın'ın yakın arkadaşı Zeynep Ocak'tan PKK elebaşı Öcalan'a övgü dolu sözler
Instagram'ın DM bölümünde çökme yaşandı
Mete Yarar'dan Suriye'de yeni operasyon sinyali: Bu geçmiştekilerden farklı olacak
İki kardeşi öldürüp gömen zanlılar hakkında yeni gelişme! Evlatlarını öldüren cani anne ve suç ortakları tutuklandı
Nihal Yalçın'ın konuşmasından rahatsız olduğunu belli edince gündem olmuştu! Bahçeli'den Tamer Karadağlı'ya destek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti
11 Ekim koronavirüs verileri açıklandı!
Kaynar mecliste tek tek açıkladı: İBB’deki usulsüzlükler gün yüzüne çıktı
İstanbul'da metrobüs çilesi!
Başkan Erdoğan 'Artık tahammülümüz yok' dedi ve ekledi: Suriye'de gereken adımları atacağız
Koronavirüse karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi! Ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor
O paylaşımı başını yaktı! CHP Tire ilçe başkanı Şenoyar görevden alındı!
Yerli aşı TURKOVAC'TA tarihi adım! Uygulanma başladı!
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan 'faiz' mesajı
Tevfik Göksu skandalı ortaya çıkardı! 2 milyar TL bir kişiye gitmiş
Bağcılar'da polis memurunun şehit edilmesi davasında karar
İETT'ye ait metrobüs arıza yaptı! Beylikdüzü'nde metrobüs kuyruğu
Elazığ'da 7 yıl önce hobi olarak başladı: 50 çeşit meyve ve sebze üretiyor

Elazığ'da 7 yıl önce hobi olarak başladı: 50 çeşit meyve ve sebze üretiyor

Amerikalılar ebru sanatına hayran kaldı

Amerikalılar ebru sanatına hayran kaldı

Meteoroloji'den 24 kent için gök gürültülü sağanak uyarısı! Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den 24 kent için gök gürültülü sağanak uyarısı! Kuvvetli geliyor...

ABD'de Kristof Kolomb için dikkat çeken iddia! Amerika kıtasını İslam korkusu sayesinde keşfetti

ABD'de Kristof Kolomb için dikkat çeken iddia! Amerika kıtasını İslam korkusu sayesinde keşfetti

ABD'de TikTok akımı uğruna öğretmenine saldırdı

ABD'de TikTok akımı uğruna öğretmenine saldırdı

Melek İpek Türkiye’de gündem olmuştu! Ve o karar onandı!

Melek İpek Türkiye’de gündem olmuştu! Ve o karar onandı!