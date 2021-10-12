2022 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olacak?



Enflasyon Nasıl Belirleniyor?



, bir süredir vatandaşlar tarafından konuşuluyordu. 2022 asgari ücret zammı için ilk açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin Bakan Bilgin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kısa süre içinde toplanacağını söyledi. Bunun üzerine “?” sorularına yanıt aranmaya başladı. 2022 asgari ücret rakamı tüm çalışanlar tarafından merak ediliyor. Peki? İştena ilişkin açıklamalar…2022 asgari ücret zammına ilişkin tartışmalar sürüyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücret 2.825,90 TL belirlenmiş ve bu yıl bu rakam uygulanmıştı. Asgari ücret artışı geçen yıl pandemi koşullarında belirlendiği için belirlenen oran bir önceki enflasyon oranının çok üzerinde. 2020 yılında açıklanan yıllık enflasyon oranı %14,6 olmasına rağmen asgari ücret artışı bunun 7 puan üzerindedir.2022 yılı asgari ücret zammı ise yıl sonu enflasyon rakamına göre hesaplanacak. Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne bakıldığında ise yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 şeklinde seyretmesi bekleniyor. Buna oranla asgari ücret artışı da 5-6 puanın üzerinde olacaktır. Bu hesaplamaya bakılacak olursa asgari ücret zammının yüzde 22 civarında olması öngörülüyor. Ortalama hesaplamalara göre net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağı hesaplanıyor.Aslında son 10 yılda asgari ücret artışına baktığımızda burada belirleyici faktörün enflasyon olduğunu görüyoruz. Bu rakamlar Tespit Heyeti tarafından çetin müzakerelerle belirlenmesine rağmen, son 10 yılda asgari ücret artışı, bir önceki yılın enflasyonunun 3 veya 5 puan üzerinde gerçekleşti. Geçen yıl, pandeminin etkisiyle bu sayı yüzde 7'ye yükseldi. Bu yıl da benzer bir formül uygulanırsa enflasyonun üzerinde bir rakam olacaktır.?” sorusunun yanıtı henüz kesin olmasa da ortalama oranları sizler için bir araya getirdik.